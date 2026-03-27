Підпис Трампа вперше з’явиться на американських банкнотах

Аліна Самойленко
Трамп ставить свій підпис на документі
фото: Reuters

Міністр фінансів США Скотт Бессент пояснив, що таке оновлення банкнот є символічним способом вшанування досягнень президента Трампа 

Міністерство фінансів Сполучених Штатів офіційно підтвердило плани щодо розміщення підпису президента Дональда Трампа на паперових грошах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Ця ініціатива стане першим в історії країни випадком, коли автограф чинного глави держави прикрасить національну валюту. Міністр фінансів Скотт Бессент пояснив таке рішення підготовкою до святкування 250-річчя США, зазначивши, що оновлення банкнот є символічним способом вшанування історичних досягнень країни та чинного президента.

Окрім підпису на купюрах, зображення Трампа планують використовувати на низці інших державних матеріалів до ювілею незалежності. Зокрема, Комісія образотворчих мистецтв уже погодила випуск золотої пам’ятної монети, де президента зображено в характерній позі зі стиснутими кулаками. Також розглядається можливість карбування монети номіналом в один долар, проте це питання викликає юридичні суперечки. Чинне законодавство забороняє використовувати портрети живих лідерів на звичайних грошах раніше ніж через два роки після їхньої смерті, хоча на ювілейну продукцію ці обмеження не завжди поширюються.

Цей крок є частиною ширшої стратегії адміністрації щодо посилення присутності імені президента в державних інституціях та сервісах. Раніше було запущено веб-сайт для продажу ліків TrumpRx та впроваджено «Золоту картку Трампа», що надає право на проживання та шлях до громадянства. Прізвище президента також з’явилося на будівлях Інституту миру США та в назві Центру виконавських мистецтв імені Кеннеді, що викликало неоднозначну реакцію в культурному середовищі та протести деяких артистів.

Раніше президент США Дональд Трамп відзначив урочисте перейменування дороги на свою честь поруч зі своїм приватним клубом у Палм-Біч, що у Флориді. 

Законодавці штату Флорида схвалили присвоєння почесної нової назви на честь Трампа частині Південного бульвару – дороги, що з'єднує міжнародний аеропорт Палм-Біч з резиденцією президента США Мар-а-Лаго,

Як відомо, аналітики констатують завершення американського лідерства у вільному світі, оскільки адміністрація Дональда Трампа остаточно змінила стратегічне керівництво на політику домінування та залякування.

