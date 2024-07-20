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Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2024 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2024 року
Від початку доби відбулося 101 бойове зіткнення з російськими загарбниками
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

На Покровському напрямку росіяни 28 разів атакували позиції українських військових

За добу російські загарбники завдали по території України два ракетних удари, застосувавши чотири ракети, і 65 авіаударів, скинувши 91 КАБ. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 447 дронів-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 101 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільшу активність російські загарбники проявили на Покровському напрямку. Активно ворог атакував на Лиманському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог п’ять разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська та Глибокого. У результаті боєзіткнень не мав успіху.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Противник дев’ять разів проводив наступальні штурми у районах Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки. Українські захисники відбили п’ять атак, ще чотири наразі тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 13 разів атакували позиції українців неподалік Греківки, Невського, Новосадового, а також Серебрянського лісництва. Сили оборони дали відсіч росіянам, не даючи їм жодного шансу.

На Сіверському напрямку

Ворог також зазнав невдачі під час бойових зіткнень біля Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Переїзного. Оборонці української землі відбили усі шість атак противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили три наступальні дії росіян поблизу Часового Яру та Білої Гори. Наразі тривають ще дві атаки у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку

Росіяни 13 разів атакували сили оборони біля Північного, Торецька, Нью-Йорка та Залізного. Одинадцять боїв завершено, ще два боєзіткнення продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, росіяни 28 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Прогрес, Калинове, Яснобродівка та Новоселівка Перша. Чотири атаки досі тривають.

Противник зазнає значних втрат. Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 247 окупантів, 78 з них - безповоротно. Також знищено два танки, дві БМП, дві бронемашини «Тигр», три гаубиці Д-30, три БПЛА «Ланцет», шість одиниць автотранспорту та комплекс відеоспостереження «Муром-М». Крім цього, пошкоджено танк, чотири гаубиці Д-30, дві гармати 2А65 та протитанкову гармату МТ-12.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Ворог дев’ять разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Карлівки та Костянтинівки. За уточненою інформацією, продовжується один бій.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2024 року фото 7
мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Загарбники здійснили одну безуспішну наступальну дію неподалік Водяного.

На Оріхівському напрямку

Усі зусилля окупантів потіснити наші підрозділи із займаних позицій також не мали успіху. Українські захисники відбили шість ворожих атак біля Малої Токмачки, Щербаків та Новоандріївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2024 року фото 8
мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Росіяни також зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців на лівобережжі Дніпра.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 877-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 липня: ситуація на фронті
Теги: фронт війна ворог Генштаб

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