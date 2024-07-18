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Антиукраїнська депутатка приведе священника в Європарламент, аби вигнати дияволів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Антиукраїнська депутатка приведе священника в Європарламент, аби вигнати дияволів
Шошоаке пообіцяла освятити Європарламент
фото: EFE

У своїй першій промові в Європарламенті румунська депутатка Шошоаке закликала припинити постачання зброї Києву

Ультраправа та антиукраїнська євродепутатка Діана Шошоаке з Румунії пообіцяла привести у Європейський парламент священника, щоб прогнати звідти «дияволів». Про це пише Politico. 

«Так само як і в румунському парламенті, тут зустрічаються дияволи. Я привезу священника, щоб освятити кабінети, де тільки зможу. Це моє право на релігію, на вираження моєї релігійної віри», – заявила вона.

Шошоаке  у перший день роботи в парламенті прийшла в традиційному румунському костюмі та заявила, що принесла в будівлю запашну смолу та «ікону святої Параскеви». За її словами, «ставлення всіх одразу змінилося».

Вона також розповіла про розмову з головою Європейського парламенту Робертою Мецолою, заявивши, що та нібито побілішала, коли побачила румунську політикиню. 

«Я підійшла до пані Мецоли. Коли вона побачила мене, вона побіліла. Я попросила її про зустріч, вона ставала все білішою і білішою. А потім сказала: «Будь ласка, напишіть мені зручний час, і я готова поговорити з вами», – сказала Шошоаке.

Напередодні у прямому етері, записаному під час голосування за президента парламенту, Шошоаке зняла, як викреслює імʼя Мецоли та пише у своєму бюлетені: «Ніколи за Україну, ніколи за ЛГБТ, ніколи за диктатуру ЄС».

До того ж, у своїй першій промові в Європарламенті депутатка звинуватила Євросоюз у «розоренні Румунії» внаслідок надання допомоги Україні й закликала припинити постачання зброї Києву.

Діана Шошоакелідерка румунської ультраправої партії SOS Румунія, яка нещодавно була обрана до Європарламенту на перший термін. Раніше вона була членом верхньої палати парламенту своєї країни і здобула скандальну популярність у Румунії завдяки своїй позиції проти імміграції та вакцинації, а також своїй підривній поведінці в законодавчому органі Бухареста.

Нагадаємо, румунська сенаторка Діана Шошоаке, яка прославилася скандальними заявами про Україну, виявилася подругою російських дипломатів. 

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Теги: Європарламент Румунія партії парламент

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