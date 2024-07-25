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Трампа під час замаху поранила не куля? Директор ФБР зробив припущення

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Трампа під час замаху поранила не куля? Директор ФБР зробив припущення
Директор ФБР має сумніви щодо того чи саме куля поранила Трампа
фото з відкритих джерел

Трамп не дозволив медичним працівникам публічно говорити про його стан

Директор Федерального бюро розслідувань США (ФБР) Крістофер Рей припускає, що Дональда Трампа під час стрілянини на мітингу в Пенсільванії поранила не куля. Про це пише The Guardian.

«Щодо колишнього президента Трампа, є деякі сумніви щодо того, куля чи уламок потрапили йому у вухо», – йдеться у заяві директора ФБР.

Також зазначається, що Трамп не дозволив медичним працівникам публічно говорити про його стан.

Як відомо, кандидат на пост глави держави від республіканців Дональд Трамп 13 липня через стрілянину перервав виступ у Пенсільванії. Охорона під руки вивела політика з мітингу, у нього була закривавлена ​​голова. Пізніше він заявив, що втратив багато крові після поранення у вухо. Секретна служба США повідомила про ліквідацію підозрюваного, який вів вогонь у бік сцени. 

Нагадаємо, що кандидат на виборах президента США Дональд Трамп заявив, що «отримав кулю за демократію», коментуючи замах на своє життя, який стався тиждень тому. 

Також повідомлялося, що Секретна служба посилить заходи безпеки навколо резиденції Мар-а-Лаго колишнього президента США Дональда Трампа у Флориді. 

До слова, ФБР не змогло встановити мотиви стрільця Томаса Меттью Крукса, який вчинив замах на експрезидента США Дональда Трампа, навіть після опитування понад 100 осіб.

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Теги: Дональд Трамп ФБР США вибори вибори у США президент

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