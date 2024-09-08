Французи не вірять, що новий прем’єр пробуде на посаді довго – опитування

Згідно з опитуванням, 52% французьких респондентів заявили, що задоволені призначенням 73-річного Барньє на посаду глави уряду

Виборці у Франції загалом позитивно оцінюють новопризначеного прем’єр-міністра Мішеля Барньє, але не вірять, що він зможе довго пробути на цій посаді

Виборці у Франції загалом позитивно оцінюють новопризначеного прем’єр-міністра Мішеля Барньє, проте сумніваються, що він зможе довго утримувати цю посаду. Про це свідчить опитування агенції Ifop для видання Le Journal du Dimancheю.

За результатами опитування, 52% французів заявили, що задоволені призначенням 73-річного Барньє на посаду прем’єр-міністра. Для порівняння, майже стільки ж 53% – схвалювали кандидатуру його попередника, 34-річного Габріеля Аттала, який став прем'єром на початку січня.

Окрім цього, більшість респондентів вважають Барньє компетентним (62%), відкритим до діалогу (61%) і привабливим (60%). Однак 74% опитаних висловили сумніви, що він зможе довго залишатися на посаді, особливо враховуючи відмову лівих сил підтримувати його уряд.

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