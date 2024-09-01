У Франції ультраліві ініціювали процедеру імпічменту Макрона

Процедура усунення глави держави вимагає схвалення двох третин членів обох палат парламенту та Вищого суду

Депутати ультралівої партії «Нескорена Франція» підготували резолюцію про оголошення імпічменту президенту Еммануелю Макрону. Про це повідомила голова парламентської фракції партії Матильда Пано.

«Пропозиція резолюції про початок процедури імпічменту президента Республіки відповідно до статті 68 конституції була направлена ​​сьогодні парламентарям для спільного підписання», – повідомила Пано.

За її словами, Макрон відмовляється підкоритися зробленому виборцями вибору, його мають усунути.

У поданні стверджується, що відмова президента призначити головою уряду Люсі Касте висунуту блоком лівих партій «Новий народний фронт», куди входить і «Нескорена Франція», є «серйозним порушенням обов'язку поважати волю, виражену загальним голосуванням».

Процедура усунення глави держави з посади регулюється статтею 68 Конституції є довгою і складною та вимагає схвалення двох третин членів обох палат парламенту та спеціального парламентського органу – Вищого суду.

Нагадаємо, за підсумками парламентських виборів у Франції, лівий «Народний фронт» отримав 182 мандати у 577-місцевому законодавчому органі, блок пропрезидентських сил «Разом» – 168, а ультраправе «Національне об'єднання» Марін Ле Пен та її союзників – 143.

У результаті склалася незвичайна для Франції ситуація, коли в парламенті більшості не мають ні ліві, ні праві, ні прихильники Макрона, які зазвичай позиціонують себе як центристи.

Як повідомлялося, 16 липня, президент Франції Еммануель Макрон прийняв відставку прем'єр-міністра Габріеля Аттала і всього уряду Але вони продовжать керувати поточними справами до призначення нового уряду.

Згодом Макрон оголосив про намір не призначати новий уряд країни до середини серпня, коли завершаться літні Олімпійські ігри 2024 у Парижі.