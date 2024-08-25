Арешт Дурова. Чому це було неминуче

«Французькі спецслужби хочуть отримати доступ до данних, про які ми ще не знаємо. Але дізнаємося»

Як всі вже знають, у Франції затримали Павла Дурова.

Моя думка по Дурову – десь він досі звʼязан з Кремлем. Хоча він завжди це заперечував.

Щоб російські спецслужби просто дали розвити такий продукт як VK та відправили на свободу розвивати наступний продукт, який є мессенджером зі своїм даркнетом та криптовалютою, і не мати на це вплив – ну не вірю я в доброту башен Кремля.

Цікаво що перед арештом Дуров зустрічався з Путіним, але офіційно Путін типу його не прийняв. В чому я дуже сумніваюсь, бо немає сенсу літати за Путіном по світу, якщо в тебе не узгоджена зустріч. З таким же ефектом Дуров міг прилетіти в Москву та сидіти під Кремлем як Хатіко. Тут більш схоже на зустріч без зайвих очей.

Але офіційна відповідь – не зустрічались вони.

І ось після повернення Дурова арештовують у Франції.

Думаю, що французькі спецслужби хочуть отримати доступ до данних, про які ми ще не знаємо. Але дізнаємося. Тому запасаємось попкорном.

Цікаво також, що нещодавно Дуров був на інтерв'ю Такера Карсона, яке було побудовано в стилі меседжа «я 100% незалежний від Кремля».

Спочатку Карсон відпрацювує Пітуна. Потім відпрацював Дугіна, який під санкціями США. Третім – Дурова. Всі три інтерв'ю були «теплою ванною».

Я в такі співпадіння не вірю.