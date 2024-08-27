Одна країна звернулася до Франції з проханням щодо Дурова

За справою Павла Дурова уважно стежать ОАЕ

Об'єднані Арабські Емірати звернулися до уряду Франції з проханням надати своєму громадянину Павлу Дурову, засновнику Telegram, якого французька влада заарештувала в аеропорту Париж-Ле Бурже, всі необхідні консульські послуги в терміновому порядку. Про це йдеться в заяві МЗС країни.

У заяві Міністерства закордонних справ наголошується, що ОАЕ уважно стежать за справою свого громадянина і надають пріоритет добробуту своїх громадян, захисту їхніх інтересів і надання їм усіх аспектів підтримки, що є ключовим пріоритетом для ОАЕ.

Нагадаємо, що французькі спецслужби затримали Павла Дурова, засновника та генерального директора месенджера Telegram, у суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже. Дуров прибув з Азербайджану і був заарештований відразу після виходу з приватного літака.

Французькі правоохоронці звинувачують засновника Telegram Павла Дурова, що він відмовлявся співпрацювати для розслідування низки злочинів. За даними французької прокуратури, Дурова звинувачують за 12 статтями.

Раніше президент Франції Емануель Макрон уперше прокоментував арешт засновника Telegram Павла Дурова в Парижі. Президент Франції підкреслив, що це рішення ухвалюють судді, а не політики, і Франція підтримує свободу вираження поглядів у межах закону.