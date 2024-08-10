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Гарріс випереджає Трампа у трьох ключових штатах – опитування

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Гарріс випереджає Трампа у трьох ключових штатах – опитування
Віцепрезидент Камала Гарріс лідирує трьох вирішальних штатах
фото з відкритих джерел

Гарріс випереджає пана Трампа на чотири відсоткові пункти у Вісконсині, Пенсільванії та Мічиган

 Кандидатка у президентки США Камала Гарріс випереджає свого опонента Дональда Трампа у трьох ключових штатах, від яких часто залежить результат виборів. Про це повідомляє  The New York Times.

Згідно з новими опитуваннями, проведеними цього тижня у штатах Мічиган, Вісконсін та Пенсільванія, Гарріс випереджає Трампа на чотири відсоткові пункти. В кожному з цих штатів вона отримує підтримку 50% вірогідних виборців проти 46% у Трампа.

Гарріс випереджає Трампа у трьох ключових штатах – опитування фото 1
фото: опитування виборців в США (nytimes)

Ці опитування, які проводилися з 5 по 9 серпня, стали одними з перших після того, як президент США Джо Байден оголосив про своє рішення не балотуватися на переобрання. Раніше протягом майже року опитування показували або рівну конкуренцію, або незначну перевагу Трампа над Байденом.

Нагадаємо, що Байден сумнівається, що передача влади у США буде мирною, якщо Трамп програє.

Теги: президент Камала Гарріс

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