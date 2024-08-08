Байден висловив побоювання щодо можливих ускладнень мирної передачі влади у разі поразки Трампа

Президент США Джо Байден висловив занепокоєння щодо можливості мирної передачі влади в разі поразки Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року. Про це він заявив у інтерв'ю CBS News, яке стало першим після оголошення про його рішення не брати участь у виборах.

Байден зазначив, що не впевнений у тому, що Трамп, який вже став кандидатом від республіканців, прийме результати виборів у разі програшу.

На запитання, чи впевнений він у тому, що у січні 2025 року відбудеться мирна передача влади, Байден відповів, що "ні"

«Якщо Трамп програє, я в цьому зовсім не впевнений. Він каже серйозно, всі ці слова про те, що "якщо ми програємо, буде кривава бійня, вибори доведеться вкрасти". Подивіться, що вони зараз намагаються зробити у місцевих виконавчих округах, де люди підраховують голоси», – сказав Байден.

Вибори в США заплановані на 5 листопада 2024 року, а новообраний президент і віцепрезидент вступлять на посаду 20 січня 2025 року. Основними кандидатами є віцепрезидентка Камала Гарріс від демократів та колишній президент Дональд Трамп від республіканців.

Трамп і Гарріс погодилися на дебати, але їх умови розрізняються. Трамп заявив про готовність до дебатів 4 вересня на каналі Fox News, в той час як штаб Гарріс наполягає на проведенні дебатів 10 вересня на ABS News.

Раніше повідомлялося, що США не комунікували безпосередньо з російським диктатором Володимиром Путіним під час підготовки до великого обміну ув'язненими.

Нагадаємо, 1 серпня, відбувся великий обмін ув'язненими між Росією і Білоруссю з одного боку та західними країнами з іншого.

Найбільший обмін полоненими в історії відносин Москви і Вашингтона відбувся в аеропорту Анкари: в ньому взяли участь відразу 24 людини. Російська сторона передала американській стороні 16 осіб (до цієї групи увійшли громадяни США, особи з подвійним громадянством та росіяни), а американська сторона передала Росії вісім осіб (усі вони є громадянами РФ).

Як повідомлялося, переговори між Заходом та Росією, які призвели до великого обміну ув’язненими почалися понад два роки тому.

До слова, німецькі слідчі незадоволені звільненням російського кілера з ФСБ Вадима Красікова під час обміну ув'язненими між Росією та Заходом, який відбувся 1 серпня.