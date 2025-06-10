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Ізраїль депортує Грету Тунберг з активістами, які прямували до Сектору Гази

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Ізраїль депортує Грету Тунберг з активістами, які прямували до Сектору Гази
Шведська активістка Грета Тунберг оголосила про намір вирушити до Сектора Гази в межах гуманітарної місії
фото: Israel Foreign Ministry via X via Reuters

Раніше міністерка закордонних справ Швеції розкритикувала активістів, які вимагали відомство втрутитись у ситуацію з затриманням Тунберг

У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю заявили, що активістів, які прямували на судні до Сектору Гази, серед яких Грета Тунберг, доставили в аеропорт для подальшої депортації. Як передає «Главком», про це повідомили в МЗС Ізраїлю.

Там зазначили, що пасажирів доправили до аеропорту Бен-Гуріон, звідки їх депортують до країн походження найближчим часом. Активістів в аеропорту зустріли консульські представники.

У МЗС додали, що тих, хто відмовляється підписати документи про депортацію, передадуть судовим органам відповідно до ізраїльського законодавства для затвердження примусової депортації.

Раніше міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард розкритикувала активістів, які вимагали відомство втрутитись у ситуацію з затриманням Грети Тунберг ізраїльськими правоохоронцями. Міністерка наголосила, що з огляду на рекомендації не відвідувати Газу «велика відповідальність лежить на тих, хто вирішив поїхати всупереч» цим рекомендаціям.

Принагідно Стенергард розповіла, що в понеділок на гарячу лінію МЗС Швеції надходило багато дзвінків після затримання Тунберг. «Проводити кампанію, в результаті якої дзвонять на гарячу лінію МЗС, досить небезпечно. Це призводить до того, що шведи, які опинилися в скрутному становищі за кордоном, змушені надто довго чекати в черзі», – пояснила міністерка.

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Ізраїль підписав угоду про припинення вогню в Газі. Як повідомлялося, угруповання ХАМАС і Сполучені Штати вели переговори щодо припинення бойових дій у секторі Газа та забезпечення доступу гуманітарної допомоги до заблокованого регіону.

Шведська активістка Грета Тунберг оголосила про намір вирушити до Сектора Гази в межах гуманітарної місії. Проте така ініціатива викликала різке неприйняття в Ізраїлі.

Зокрема, цю ініціативу різко засудив міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац. Він наголосив, що країна не допустить висадки флотилії в Газі, яка перебуває під повною морською блокадою. – «Я віддав наказ Армії оборони Ізраїлю вжити заходів, аби не дозволити судну «Мадлін», частині флотилії ненависті, досягти узбережжя. Звертаюся до антисемітки Грети та її пропагандистів з ХАМАС: вам краще повертатися назад, бо до Гази ви не дійдете».

Врешті-решт, військово-морські сили Ізраїлю перехопили судно «Мадлін», що рухалося до Сектора Гази, з гуманітарною допомогою на борту та активістами, серед яких шведська екоактивістка Грета Тунберг. 

Теги: Грета Тунберг сектор Гази

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