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Генсек ООН стурбований ліквідацією лідера «Хезболли»

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Генсек ООН стурбований ліквідацією лідера «Хезболли»
Генсек ООН зробив заяву щодо ліквідації Насралла
фото з відкритих джерел

Ізраїль ліквідував керівника «Хезболли»    

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив глибоку стурбованість через ескалацію конфлікту між Ізраїлем та ліванським угрупованням «Хезболла», особливо після ліквідації їхнього лідера Хасана Насралли в результаті авіаударів Ізраїлю по Бейруту. Про це повідомив журналістам у суботу речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік.

Гутерреш наголосив на важливості негайного припинення насильства, закликаючи всі сторони конфлікту уникати подальшого загострення, яке може призвести до катастрофічних наслідків для регіону. 

«Нинішній цикл насильства має бути зупинений негайно, і всі сторони повинні відступити від краю прірви, – процитував Дюжаррік Генсека Антоніу Гутерреша. – Народ Лівану, народ Ізраїлю, а також весь регіон не можуть дозволити собі тотальну війну».

Генсек нагадав про необхідність дотримання сторонами резолюції Ради Безпеки ООН від 2006 року, яка закликає до припинення бойових дій між Ізраїлем і «Хезболлою», виведення ізраїльських військ і створення демілітаризованої зони.

Цей конфлікт, що триває між Ізраїлем і «Хезболлою», має глибоке коріння, починаючи з ізраїльсько-ліванської війни 2006 року. Ізраїль часто звинувачує «Хезболлу» в обстрілах своїх територій, а угруповання відповідає ракетними атаками. Ліквідація Хасана Насралли може стати серйозним поворотом у конфлікті, підвищуючи ризик більш масштабного зіткнення між Ізраїлем та Ліваном​.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по центральній штаб-квартирі «Хезболли», розташованій під житловими будинками в самому центрі Бейрута, в районі Дахіє.

До слова, ізряїльтяни заявили, що удар було завдано в той час, коли вищий командний склад «Хезболли» діяв зі штаб-квартири та здійснював терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль. Пізніше офіційно було повідомлено, що під час атаки загинув багаторічний лідер «Хезболли» Хасан Насралла.  

Нагадаємо, що кілька днів тому «Хезболла» вперше за довгий час вирішила завдати ракетного удару по столиці Ізраїлю. Війська країни перехопили ракету, яка, за їх словами, летіла у напрямку житлового кварталу. 

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Теги: Ізраїль армія Генсек ООН конфлікт Антоніу Гутерріш

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