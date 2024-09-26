Головна Новини
search button user button menu button

Бойовики «Хезболли» намагались завдати ракетного удару по Тель-Авіву

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Бойовики «Хезболли» намагались завдати ракетного удару по Тель-Авіву
Ліванські бойовики запустили ракету по Тель-Авіву
фото з відкритих джерел

Ракету, яка летіла у напрямку житлового кварталу, вдалось перехопити системам ППО

«Хезболла» вперше за довгий час вирішила завдати ракетного удару по столиці Ізраїлю. Війська країни перехопили ракету, яка, за їх словами, летіла у напрямку житлового кварталу. Про це повідомляє видання Jerusalem Post.

«Це перший випадок в історії, коли терористи угруповання «Хезболла» обстріляли Тель-Авів. На щастя, ракета була успішно перехоплена системою протиповітряної оборони ЦАХАЛ. Відразу після ракетної атаки пускову установку на півдні Лівану було знищено. Це була вдосконалена ракета дальнього радіуса дії, її терористи випустили по мирних жителях Ізраїлю», – прокоментував удар «Хезболли» представник уряду Ізраїлю Девід Менсер.

Пізніше представники ЦАХАЛ заявили, що авіація Ізраїлю завдала ударів по 280 об’єктах «Хезболли» на території Лівану. За даними військових, їхніми цілями були ракетні установки, а також бази бойовиків і склади зброї. Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав до дипломатії на Близькому Сході. На зустрічі з представниками Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, яка проходить у Нью-Йорку, він заявив, що для запобігання подальшій ескалації ситуації в регіоні потрібні скоординовані зусилля.

Нагадаємо, стало відомо, що мінімум 50 людей загинули внаслідок ударів ВПС Ізраїлю на південь Лівану. Ще понад 300 людей поранено.

До слова, «Хезболла» попросила Іран атакувати Ізраїль, коли ЦАХАЛ посилить свої удари по ліванському угрупованню, однак поки що Тегеран утримується

Також кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що Ізраїль «припинить своє існування через два роки», якщо експрезидент не виграє вибори у листопаді.

Читайте також:

Теги: Ізраїль авіація ракета Ліван війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

23 вересня після 21:00 впродовж двох годин армія РФ завдавала авіаударів по Запоріжжю
Масований обстріл Запоріжжя: кількість поранених сягнула шести, серед них є діти (відео)
24 вересня, 08:58
Росіяни мілітаризують українських дітей
Школярам окупованого Генічеська поліцейські РФ провели «урок» – Центр нацспротиву
24 вересня, 01:49
У Тихорецькому районі РФ палав склад, на якому зберігалися північнокорейські ракети
ЗСУ потужно вразили два військових арсенали на території Росії
21 вересня, 15:34
За словами президента, на Курський напрямок вдалося відволікти близько 40 тис. російських солдатів
Силам оборони вдалося зменшити штурмовий потенціал окупантів на Донеччині
19 вересня, 20:34
Зеленський розповів, що детально обговорив питання української далекобійності з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі
Чого критично бракує на фронті? Головне з інтерв'ю Зеленського на конференції YES-2024
13 вересня, 16:26
Саперів вчать, як працювати за поганої погоди чи раптового обстрілу, скільки та в який бік зробити кроків, аби не зійти з маршруту і повернутися правильною дорогою назад
Герой України пояснив, як стати сапером найвищого класу
10 вересня, 10:22
Іранський депутат заявив, що частина бартеру з Москвою включає відправку ракет до РФ
Іранський депутат проговорився про передачу ракет Росії
8 вересня, 13:40
Українські фахівці поки не можуть оглянути місце пошкодження і розпочати ремонт лінії, адже існує реальна загроза повторного обстрілу ділянки російськими військами
Окупанти пошкодили лінію електропостачання ЗАЕС: «Енергоатом» назвав ризики
3 вересня, 09:58
Енергетики працюють над ліквідацією наслідків російської атаки
«Під прицілом енергетика». Галущенко прокоментував атаку росіян
26 серпня, 10:24

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Контроль над важливою трасою на Харківщині можна вважати втраченим – комбат Третьої штурмової бригади
31K
Кияни показали, які повістки їм приходять на пошту
27K
Герой України про нову хвилю мобілізації: Середній вік новоприбулих – це 35+
22K
Москва відреагувала на заяви Зеленського про завершення війни
8225
Міжнародні перевезення пасажирів тепер під ковпаком. Гетманцев розказав, як це буде діяти
6114
«Київміськбуд» банкрут: очільник компанії б'є на сполох

Новини

У ряді українських міст та столиці оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 01:45
Українські дослідники в Антарктиді зафіксували унікальний погодний рекорд
Сьогодні, 01:40
Пентагон пропонує надати Україні снаряди з білим фосфором, але не для атак по росіянах
Сьогодні, 01:21
Бойовики «Хезболли» намагались завдати ракетного удару по Тель-Авіву
Сьогодні, 01:05
Трамп видав ряд абсурдних та брехливих заяв про війну в Україні
Сьогодні, 00:29
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua