Бойовики «Хезболли» намагались завдати ракетного удару по Тель-Авіву

Ракету, яка летіла у напрямку житлового кварталу, вдалось перехопити системам ППО

«Хезболла» вперше за довгий час вирішила завдати ракетного удару по столиці Ізраїлю. Війська країни перехопили ракету, яка, за їх словами, летіла у напрямку житлового кварталу. Про це повідомляє видання Jerusalem Post.

«Це перший випадок в історії, коли терористи угруповання «Хезболла» обстріляли Тель-Авів. На щастя, ракета була успішно перехоплена системою протиповітряної оборони ЦАХАЛ. Відразу після ракетної атаки пускову установку на півдні Лівану було знищено. Це була вдосконалена ракета дальнього радіуса дії, її терористи випустили по мирних жителях Ізраїлю», – прокоментував удар «Хезболли» представник уряду Ізраїлю Девід Менсер.

Пізніше представники ЦАХАЛ заявили, що авіація Ізраїлю завдала ударів по 280 об’єктах «Хезболли» на території Лівану. За даними військових, їхніми цілями були ракетні установки, а також бази бойовиків і склади зброї. Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав до дипломатії на Близькому Сході. На зустрічі з представниками Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, яка проходить у Нью-Йорку, він заявив, що для запобігання подальшій ескалації ситуації в регіоні потрібні скоординовані зусилля.

Нагадаємо, стало відомо, що мінімум 50 людей загинули внаслідок ударів ВПС Ізраїлю на південь Лівану. Ще понад 300 людей поранено.

До слова, «Хезболла» попросила Іран атакувати Ізраїль, коли ЦАХАЛ посилить свої удари по ліванському угрупованню, однак поки що Тегеран утримується.

Також кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що Ізраїль «припинить своє існування через два роки», якщо експрезидент не виграє вибори у листопаді.