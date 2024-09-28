Ліквідація лідера «Хезболли». Ізраїль перебуває в стані підвищеної готовності

Підполковник ЦАХАЛу вважає, що «Хезболла» продовжить атаки на Ізраїль

Ізраїль перебуває у стані підвищеної готовності до ширшого конфлікту після того, як стало відомо про ліквідацію лідера «Хезболли» Хасана Насраллу. Про це повідомляє Reuters.

«Ми сподіваємося, що це змінить дії «Хезболли»», – сказав підполковник ізраїльської армії Надав Шошані.

Підполковник вважає, що «Хезболла» продовжить атаки на Ізраїль, або принаймні намагатиметься це робити.

Нагадаємо, що 27 вересня Ізраїль провів масований авіаудар по штаб-квартирі «Хезболли» в Бейруті. В результаті чого загинув лідер організації Хасан Насралла. Зазначається, що також було ліквідовано командувача Південного фронту «Хезболли» Алі Каркі.

Як відомо, 27 вересня Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по центральній штаб-квартирі «Хезболли», розташованій під житловими будинками в самому центрі Бейрута, в районі Дахіє.

До слова, за допомогою сьогоднішнього удару по Бейруту Ізраїль намагався ліквідувати лідера «Хезболли» Хасана Насраллу.

Нагадаємо, Нетаньягу зазначив, що відколи ХАМАС вдерся до Ізраїлю, його країна бореться ще на шести фронтах війни, яку було розпочато Іраном. Йдеться про «Хезболлу», яка атакує Ізраїль з території Лівану, єменських хуситів, воєнізованих шиїтських формувань Ірану, які діють на території Сирії та Іраку, а також про «палестинських терористів» на західному березі річки Йордан і самому Ірані.