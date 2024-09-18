ООН підтримала резолюцію, яка вимагає від Ізраїлю покинути окуповані території

Резолюцію підтримали 124 голосами, від голосування утрималися Велика Британія та Австралія, США голосували проти

Прийнятий 18 вересня документ є «першою з 1982 року резолюцією, яка виступає за санкції проти Ізраїлю»

Генеральна асамблея ООН переважною більшістю у середу, 18 вересня, підтримала резолюцію, згідно з якою Ізраїль має залишити окуповані території. Про це повідомляє The Guardian.

Як сказано у повідомленні, голосування відбулося після рішення Міжнародного суду правосуддя. Зокрема, у суді закликали Ізраїль припинити «незаконну присутність на окупованій території Палестини якнайшвидше та негайно припинити там будь-яку діяльність».

Резолюцію підтримали 124 голосами, від голосування утрималися Велика Британія та Австралія, США голосували проти.

The Guardian додає, що в ООН часто критикують Ізраїль. Там ухвалили вже дві резолюції з 7 жовтня 2023 року. Прийнятий 18 вересня документ є «першою з 1982 року резолюцією, яка виступає за санкції проти Ізраїлю».

«Це також перша резолюція, подана Палестиною після того, як у травні Генеральна Асамблея ООН 143 голосами проголосувала за підвищення статусу Палестини як спостерігача в ООН, надавши палестинській делегації право подавати резолюції», – йдеться у повідомленні.

The Guardian зазначає, що голосування Генасамблеї не має законної сили, тому в Ізраїлі, швидше за все, заявлять, що ООН є упередженою щодо їхньої країни.

Нагпадаємо, увага Ізраїлю перемістилася на північний фронт, оскільки починається «нова фаза» війни. Про це заявив міністр оборони країни Йоав Галант, повідомляє Times of Israel. «Центр ваги переміщується на північ. Ми перенаправляємо сили, ресурси і енергію на північ», – сказав Галант, звертаючись до військовослужбовців військово-повітряних сил Ізраїлю на авіабазі Рамат Давид.

Раніше сьогодні 98-ма дивізія ЦАХАЛу була перекинута на північ Ізраїлю після багатомісячних боїв у Секторі Газа.

До слова, ізраїльська розвідка МОССАД могла закласти вибухівку в п'ять тисяч пейджерів, замовлених шиїтським рухом «Хезболла», ще за їхнього виробництва на Тайвані. Про це пише Reuters з посиланням на джерела в органах безпеки Лівану. Зазначається, що пристрої були замовлені у компанії Gold Apollo, яка базується на Тайвані задовго до вибухів. Сама партія була завезена до Лівану ще навесні. На думку співрозмовників агентства, ізраїльська розвідка могла помістити до пейджерів плату, що містить до трьох грамів вибухової речовини.