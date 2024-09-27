Головна Новини
search button user button menu button

Хусити Ємену атакували Ізраїль ракетою

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Хусити Ємену атакували Ізраїль ракетою
Війна на Близькому Сході продовжується
фото з відкритих джерел

Система ППО успішно збила випущену ракету із території Ємену

Армія оборони Ізраїлю успішно збила ракету, яку випустили по території країни єменські Хусити. За інформацією ізраїльських військових, ракету знищили за межами країни за допомогою системи ППО дальнього радіусу дії «Стріла» (Arrow). Про це повідомляє Telegram-канал Армії оброни Ізраїлю.

За інформацією ізраїльтян, ракета належала до класу «земля-земля». Її перехопили далеко від кордонів країни. Близько 0:40 ночі над центральними районами Ізраїлю були ввімкнуті попереджувальні сирени через перехоплення і побоювання щодо падіння уламків. 

Поки що від Армії оборони Ізраїлю не надходило більше ніяких відомостей про обстріл території країни.

Єменські хусити повідомили, що їхній військовий речник незабаром зробить заяву після перехоплення ЦАХАЛом випущеної з території країни ракети.

До слова, Хусити або Ансар Аллах (Прибічники Бога) – воєнізоване угрупування шиїтів-зейдитів, яке діє на території Ємену. Воно було створене в 1990-х роках проти релігійного впливу Саудівської Аравії в Ємені та виступало проти тодішнього президента Алі Абдулли Салеха.

Нагадаємо, кілька днів тому випущена хуситами, які контролюють північний Ємен, ракета вперше досягла центральної частини Ізраїлю, де була збита силами протиповітряної оборони.

Раніше стало відомо, що підтримувані Іраном хусити запустили дві протикорабельні балістичні ракети (ПКРБ) з контрольованих хуситами районів Ємену в Аденську затоку. 

Читайте також:

Теги: Ємен балістичні ракети системи ППО перехоплення ракета обстріл Ізраїль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кореспондент Al Mayadeen в Сирії також повідомив про шість вибухів в околицях Масьяфа і західної частини Хами
Режим Асада повідомив, що Ізраїль завдав низки авіаударів по містах Сирії, є жертви
9 вересня, 09:37
Зеленський поки не може підтвердити інформацію про застосування іранських балістичних ракет Росією
Зеленський прокоментував передачу іранських ракет Росії
11 вересня, 18:21
Пересування шляхопроводом «Східний» ускладнено
Росіяни обстріляли ще один міст у Покровську
13 вересня, 11:02
Компанія H2OLL запустила свою першу повну систему виробництва води з повітря в Ізраїлі
Ізраїльський стартап першим у світі запустив систему, яка добуває воду з повітря
17 вересня, 09:37
Попри постійні обстріли та небезпеку енергетики продовжують працювати і повертати світло після ворожих атак
За день енергетики ДТЕК повернули світло понад 14 тис. сімей після ворожих атак
15 вересня, 15:46
Після вибухів у Торопці склад окупантів знищено повністю
Удар по складах у Торопці: в мережі з'явились якісні супутникові фото наслідків
20 вересня, 12:23
Українське військо займає 18 сходинку в рейтингу армій світу
ЗСУ опустились в рейтингу найсильніших армій світу: яке місце займає Україна
20 вересня, 17:27
Зеленський прокоментував дозвіл партнерів щодо використання далекобійної зброї
США та Британія дозволили Україні атакувати далекобійними ракетами РФ? Заява Зеленського
21 вересня, 11:15
Військово-повітряні сили Ізраїлю атакували будинки, де «Хезболла» розмістила «ракети, безпілотники і реактивні снаряди»
Ізраїль посилює удари по «Хезболлі»: близько 300 загиблих та 1 тис. поранених
23 вересня, 18:14

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
56K
Під час допиту Павло Дуров назвав розмір своєї зарплати та здивував слідчих – Le Monde
46K
У Грузії з’явилися цинічні банери з розбомбленими українськими містами (фото)
23K
Візит Зеленського до США. Вибух, якого ніхто не чекав
21K
Саудівський ніж у спину Путіна
19K
«Їдьте додому». Громадянин Молдови провчив російських «миротворців» у Придністровʼї (відео)

Новини

27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Нардеп Кучеренко заявляє про тиск глави «Укрнафти» Корецького і вимагає публічних відповідей
Вчора, 13:27
У ряді українських міст та столиці майже п'ять годин тривала повітряна тривога
Вчора, 07:23
Зустріч Зеленського з Байденом, масова атака «шахедів» та ядерні погрози РФ: головне за ніч
Вчора, 07:00
Деякі регіони накриють дощі: прогноз погоди на 26 вересня
Вчора, 06:00
Партизани в Криму показали фото фортифікацій, які будують окупанти біля Євпаторії
Вчора, 03:01

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua