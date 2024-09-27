Хусити Ємену атакували Ізраїль ракетою

Система ППО успішно збила випущену ракету із території Ємену

Армія оборони Ізраїлю успішно збила ракету, яку випустили по території країни єменські Хусити. За інформацією ізраїльських військових, ракету знищили за межами країни за допомогою системи ППО дальнього радіусу дії «Стріла» (Arrow). Про це повідомляє Telegram-канал Армії оброни Ізраїлю.

За інформацією ізраїльтян, ракета належала до класу «земля-земля». Її перехопили далеко від кордонів країни. Близько 0:40 ночі над центральними районами Ізраїлю були ввімкнуті попереджувальні сирени через перехоплення і побоювання щодо падіння уламків.

Поки що від Армії оборони Ізраїлю не надходило більше ніяких відомостей про обстріл території країни.

Єменські хусити повідомили, що їхній військовий речник незабаром зробить заяву після перехоплення ЦАХАЛом випущеної з території країни ракети.

До слова, Хусити або Ансар Аллах (Прибічники Бога) – воєнізоване угрупування шиїтів-зейдитів, яке діє на території Ємену. Воно було створене в 1990-х роках проти релігійного впливу Саудівської Аравії в Ємені та виступало проти тодішнього президента Алі Абдулли Салеха.

Нагадаємо, кілька днів тому випущена хуситами, які контролюють північний Ємен, ракета вперше досягла центральної частини Ізраїлю, де була збита силами протиповітряної оборони.

Раніше стало відомо, що підтримувані Іраном хусити запустили дві протикорабельні балістичні ракети (ПКРБ) з контрольованих хуситами районів Ємену в Аденську затоку.