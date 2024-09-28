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Байден назвав «справедливою» ліквідацію лідера «Хезболли»

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Байден назвав «справедливою» ліквідацію лідера «Хезболли»
Байден прокоментував ліквідацію Насралла
фото з відкритих джерел

Після визнання ліквідації Хассана Насралла американський лідер зробив заяву

Президент США Джо Байден назвав ліквідацію лідера «Хезболли», Хасана Насралли, внаслідок ізраїльського авіаудару «мірою справедливості» за його чотиридесятирічний терор. Заяву американського лідера опублікували на сайті Білого дому.

Байден зазначив, що Насралла та його організація відповідальні за численні смерті, включаючи вбивства американців, ізраїльтян та ліванців. У своїй заяві Байден також зазначив, що цей удар відбувся в контексті ширшого конфлікту, який розпочався після масових атак «ХАМАС» на Ізраїль у жовтні 2023 року, до яких приєдналася «Хезболла», відкривши «північний фронт».

«Його смерть від ізраїльського авіаудару є мірою справедливості для його численних жертв, серед яких тисячі американців, ізраїльтян та ліванських мирних жителів», – сказав президент США.

Ізраїль здійснив авіаудар по штаб-квартирі «Хезболли» в Бейруті 27 вересня 2024 року, внаслідок якого кілька будівель було зруйновано, і загинуло кілька високопоставлених командирів, включаючи самого Насраллу. Цей удар є частиною серії відповідей Ізраїля на зростаючу загрозу з боку «Хезболли» на тлі ескалації бойових дій у регіоні.

«Буквально вчора я доручив своєму міністру оборони ще більше посилити оборонну позицію збройних сил США в регіоні Близького Сходу, щоб стримати агресію та знизити ризик більш масштабної регіональної війни. Зрештою, наша мета - деескалація поточних конфліктів у Газі та Лівані дипломатичними засобами», – заявив Байден.

Він уточнив, що в Газі США домагаються угоди про припинення вогню та звільнення заручників, яку підтримала Рада безпеки ООН. У Лівані Америка веде переговори про угоду, яка дозволить людям безпечно повернутися до своїх будинків в Ізраїлі та Південному Лівані.

Світова спільнота спостерігає за ситуацією з напруженістю, оскільки події можуть призвести до подальшого загострення конфлікту між Ізраїлем та Ліваном.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по центральній штаб-квартирі «Хезболли», розташованій під житловими будинками в самому центрі Бейрута, в районі Дахіє.

До слова, ізряїльтяни заявили, що удар було завдано в той час, коли вищий командний склад «Хезболли» діяв зі штаб-квартири та здійснював терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль. Пізніше офіційно було повідомлено, що під час атаки загинув багаторічний лідер «Хезболли» Хасан Насралла.  

Нагадаємо, що кілька днів тому «Хезболла» вперше за довгий час вирішила завдати ракетного удару по столиці Ізраїлю. Війська країни перехопили ракету, яка, за їх словами, летіла у напрямку житлового кварталу. 

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Теги: Ізраїль армія президент ХАМАС фронт авіаудар Джозеф Байден

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