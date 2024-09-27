ЦАХАЛ вдарив по головному штабу «Хезболли» в Бейруті (відео)

Ізраїль завдав точного удару по центральній штаб-квартирі «Хезболли»

Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по центральній штаб-квартирі «Хезболли», розташованій під житловими будинками в самому центрі Бейрута, в районі Дахіє. Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

Як зазначив речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі, центральна штаб-квартира «Хезболли» була навмисно побудована під житловими будинками в самому серці району Дахіє в Бейруті, як частина стратегії «Хезболли» з використання ліванського населення як живий щит.

8 жовтня Хезболла почала атакувати Ізраїль. Після майже року, коли «Хезболла» обстрілювала ізраїльське цивільне населення ракетами, снарядами і безпілотниками-смертниками, після майже року, коли Ізраїль попереджав світ і говорив, що «Хезболла» повинна бути зупинена, Ізраїль робить те, що зробила б кожна суверенна держава у світі, якби на її кордоні з'явилася терористична організація, яка прагне її знищення: вживає необхідних заходів для захисту свого народу, щоб ізраїльські сім'ї могли жити у своїх будинках, в цілковитій безпеці», – зазначив він.

Так, місцеві публікують в соцмереж відео з ударами по Бейруту.

Ізраїль наніс прямий удар по головному штабу «Хезболли» в Бейруті, – ЦАХАЛ pic.twitter.com/oliwde86Mn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 27, 2024

Нагадаємо, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, якщо Іран атакує Ізраїль, то ЦАХАЛ завдасть удару у відповідь.

Як повідомлялося, ескалація конфлікту між Ліваном та Ізраїлем посилилася після того, як ізраїльська армія вдарила 30 липня по південному передмісті Бейрута в районі Харет Хрейк, внаслідок якого було повністю зруйновано житловий будинок. Загинуло семеро людей, включаючи високопоставленого командира «Хезболли» Фуада Шукра. У серпні лідер «Хезболли» Хасан Насралла заявив, що дії Ізраїлю «перейшли всі червоні лінії» і відповідь на подібну атаку буде здійснена найближчим часом. В Ізраїлі, своєю чергою, попередили, що будь-які дії агресії проти Ізраїлю можуть призвести до масштабних руйнівних наслідків для Лівану.

До слова, «Хезболла» вперше за довгий час вирішила завдати ракетного удару по столиці Ізраїлю. Війська країни перехопили ракету, яка, за їх словами, летіла у напрямку житлового кварталу. Це перший випадок в історії, коли терористи угруповання «Хезболла» обстріляли Тель-Авів. На щастя, ракета була успішно перехоплена системою протиповітряної оборони ЦАХАЛ. Відразу після ракетної атаки пускову установку на півдні Лівану було знищено.