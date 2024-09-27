Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЦАХАЛ вдарив по головному штабу «Хезболли» в Бейруті (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ЦАХАЛ вдарив по головному штабу «Хезболли» в Бейруті (відео)
Наслідки ударів по Бейруту
скріншот з відео

Ізраїль завдав точного удару по центральній штаб-квартирі «Хезболли»

Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по центральній штаб-квартирі «Хезболли», розташованій під житловими будинками в самому центрі Бейрута, в районі Дахіє. Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

Як зазначив речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі, центральна штаб-квартира «Хезболли» була навмисно побудована під житловими будинками в самому серці району Дахіє в Бейруті, як частина стратегії «Хезболли» з використання ліванського населення як живий щит.

8 жовтня Хезболла почала атакувати Ізраїль. Після майже року, коли «Хезболла» обстрілювала ізраїльське цивільне населення ракетами, снарядами і безпілотниками-смертниками, після майже року, коли Ізраїль попереджав світ і говорив, що «Хезболла» повинна бути зупинена, Ізраїль робить те, що зробила б кожна суверенна держава у світі, якби на її кордоні з'явилася терористична організація, яка прагне її знищення: вживає необхідних заходів для захисту свого народу, щоб ізраїльські сім'ї могли жити у своїх будинках, в цілковитій безпеці», – зазначив він.

Так, місцеві публікують в соцмереж відео з ударами по Бейруту.

Нагадаємо, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, якщо Іран атакує Ізраїль, то ЦАХАЛ завдасть удару у відповідь.

Як повідомлялося, ескалація конфлікту між Ліваном та Ізраїлем посилилася після того, як ізраїльська армія вдарила 30 липня по південному передмісті Бейрута в районі Харет Хрейк, внаслідок якого було повністю зруйновано житловий будинок. Загинуло семеро людей, включаючи високопоставленого командира «Хезболли» Фуада Шукра. У серпні лідер «Хезболли» Хасан Насралла заявив, що дії Ізраїлю «перейшли всі червоні лінії» і відповідь на подібну атаку буде здійснена найближчим часом. В Ізраїлі, своєю чергою, попередили, що будь-які дії агресії проти Ізраїлю можуть призвести до масштабних руйнівних наслідків для Лівану.

До слова, «Хезболла» вперше за довгий час вирішила завдати ракетного удару по столиці Ізраїлю. Війська країни перехопили ракету, яка, за їх словами, летіла у напрямку житлового кварталу. Це перший випадок в історії, коли терористи угруповання «Хезболла» обстріляли Тель-Авів. На щастя, ракета була успішно перехоплена системою протиповітряної оборони ЦАХАЛ. Відразу після ракетної атаки пускову установку на півдні Лівану було знищено.

Читайте також:

Теги: Ізраїль Ліван обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

МЗС Франції розкрило плани щодо угоди Ізраїлю та Лівану
Париж і Вашингтон готують план щодо Лівану
Вчора, 08:37
Франциск згадав у проповіді війну в Україні
Папа Римський у промові згадав «мученицьку Україну» та закликав не забувати її
Вчора, 04:06
Росія здійснила обстріл авіабомбою ФАБ-500
Росіяни вдарили по хлібопекарському підприємству в Харкові (фото)
24 вересня, 18:49
17 вересня у різних районах Лівану здетонували пейджери
The New York Times пояснила, як у «Хезболли» опинилися пейджери з вибухівкою
19 вересня, 10:18
Мирні перемовини опинилися на межі зриву через намір Ізраїлю залишити за собою контроль над «філадельфійським коридором»
ХАМАС заявив про готовність до припинення вогню без нових умов – Reuters
12 вересня, 05:40
Ярослав, Орест і Зорян Базилевичі (зліва на право)
Чоловік, який втратив у Львові свою сімʼю, має видатне походження
4 вересня, 15:14
Ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл залізниці
Ворог вдарив по залізничній інфраструктурі в двох областях
3 вересня, 11:41
Криміналісти ідентифікували одну з жертв авіаудару по Харкову, завданого 30 серпня 2024 р.
«Згоріла у власній квартирі». Від авіаудару по Харкову загинула мама військового
31 серпня, 13:12
Лишатися у прикордонних районах Сумщини небезпечно через численні обстріли ворога
Влада Сумщини закликає жителів прикордоння евакуюватися
30 серпня, 15:18

Політика

ЦАХАЛ вдарив по головному штабу «Хезболли» в Бейруті (відео)
ЦАХАЛ вдарив по головному штабу «Хезболли» в Бейруті (відео)
Прем'єр Ізраїлю на Генасамаблеї ООН пригрозив Ірану ударом
Прем'єр Ізраїлю на Генасамаблеї ООН пригрозив Ірану ударом
Червоний хрест ухвалив скандальне рішення стосовно Росії: реакція Лубінця
Червоний хрест ухвалив скандальне рішення стосовно Росії: реакція Лубінця
Трамп відповів на звинувачення Гарріс про «капітуляцію України»
Трамп відповів на звинувачення Гарріс про «капітуляцію України»
Вірменія йде на несподіваний крок заради миру з Азербайджаном – DW
Вірменія йде на несподіваний крок заради миру з Азербайджаном – DW
Українське посольство в Австрії тимчасово закривається: яка причина
Українське посольство в Австрії тимчасово закривається: яка причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 вересня: ситуація на фронті
47K
Візит Зеленського до США. Вибух, якого ніхто не чекав
28K
У Китаї затонув новітній атомний підводний човен – WSJ
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 вересня 2024
24K
На польській митниці затримано українку, яка перевозила рекордну суму готівки (фото)
12K
Арестович образив відому блогерку. Та у відповідь запустила флеш-моб, який підтримали сотні жінок

Новини

Трамп зустрінеться з Зеленським, представлення Плану перемоги та ситуація на фронті: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Майже без опадів, хмарно, але сухо: прогноз погоди на 27 вересня
Сьогодні, 06:00
У Ростовській області жаліються на нічну атаку дронів
Сьогодні, 04:52
Хусити Ємену атакували Ізраїль ракетою
Сьогодні, 02:48
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Нардеп Кучеренко заявляє про тиск глави «Укрнафти» Корецького і вимагає публічних відповідей
Вчора, 13:27

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua