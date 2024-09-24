«Хезболла» атакувала Ізраїль 270 ракетами (відео)

Ізраїлю вдалося перехопити багато ракет «Хезболли»

Сьогодні, 24 вересня, з території Лівану по північному Ізраїлю було випущено понад 270 ракет. Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними ЦАХАЛу, за останні кілька годин було випущено кілька ракет, в тому числі 35 по Нижній Галілеї, 15 по району Хайфської затоки, 10 по долині Єзреель, п'ять по Голанських висотах, 40 по району Цфата, 30 по Західній Галілеї і ще 30 по району Цфата.

Вночі «Хезболла» випустила близько 20 ракет по долині річки Джезріл кількома ракетами. Рано вранці вона випустила дві ракети по Нахарії. А впродовж ранку випустила ще 85 по кількох районах на півночі Ізраїлю. Відразу після 13:00 ще п'ять ракет були випущені в бік Хайфи.

Багато ракет були перехоплені або впали на відкритій місцевості. Однак було кілька випадків падіння, які завдали шкоди будинкам і майну, і щонайменше двоє людей отримали легкі осколкові поранення.

Варто зазначити, що Ізраїль сьогодні також здійснив авіаудар по ліванській столиці. Метою удару в передмісті Бейрута Дахія був керівник ракетного підрозділу «Хезболли» Ібрагім Кубайсі. Армія оборони Ізраїлю заявила, що він був убитий під час атаки разом з іншими вищими командирами угрупування.

За словами військових, Кубайсі командував різними ракетними підрозділами «Хезболли», в тому числі підрозділом високоточних ракет. Він приєднався до «Хезболли» у 1980-х роках і обіймав ряд інших важливих посад, в тому числі керівну посаду в оперативному відділі терористичного угруповання, а також був головою регіонального відділення в Бадрі, повідомили в ЦАХАЛі.

«Протягом багатьох років і під час війни він відповідав за запуски по ізраїльському тилу. Кубайсі був центральним джерелом знань в області ракет і був близький до вищого військового керівництва Хезболли», – заявляє ЦАХАЛ.

Нагадаємо, Ізраїль завдав понад 1300 авіаційних ударів по півдні Лівану, де концентруються військові сили «Хезболли». Міністерство охорони здоров’я країни повідомляє про 356 загиблих в результаті ударів, ще 1240 осіб отримали поранення.

Як повідомлялося, Ізраїль планує вторгнення до Лівану, яке включатиме створення буферної зони на кілька кілометрів від кордону. ЦАХАЛ оголосив про розгортання другої дивізії. Бойові частини тренувалися протягом 21 вересня на базах на півночі, але ще не почали збиратися у районах зосередження біля кордону.

До слова, корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заборонив своїм членам користуватись будь-якими засобами зв'язку після вибуху пейджерів і рацій у Лівані.