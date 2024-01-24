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Генштаб Британії оголосив попередження цивільним у разі війни з Росією

Христина Петренко
glavcom.ua
Генштаб Британії оголосив попередження цивільним у разі війни з Росією
Генерал сер Патрік виступить з промовою на Міжнародній виставці бронетехніки у Твікенгемі
фото з відкритих джерел

Начальник Генштабу, який відкрито критикував скорочення військ, хоче, щоб британські чоловіки та жінки були готові до призову

Начальник Генштабу Великої Британії, генерал Патрік Сандерс попередив, що у разі війни британська громадськість буде призвана воювати, тому що армія держави надто мала. Про це пише The Telegraph.

У своїй промові 24 січня генерал сер Патрік Сандерс підкреслить необхідність для уряду «мобілізувати націю» у разі війни з Росією.

Видання зазначає, що оскільки британська армія скоротилася до найменшого розміру за століття, начальник Генштабу, який відкрито критикував скорочення військ, хоче, щоб британські чоловіки та жінки були готові до призову, якщо НАТО вступить у війну з президентом РФ Володимиром Путіним.

Це сталося після того, як високопоставлений військовий чиновник НАТО попередив, що приватні громадяни повинні готуватися до повної війни з Росією в наступні 20 років, що вимагатиме кардинальних змін у їхньому житті.

Адмірал Роб Бауер сказав, що країни повинні бути готові «знайти більше людей, якщо справа дійде до війни», і розглянути можливість «мобілізації, резервістів або призову».

Сандерс прагне, щоб британці були морально готові до війни з РФ

«Зрозуміло, що головнокомандувач армії не підтримав би призову, але вважає, що має відбутися «зрушення» у мисленні звичайних британців, де вони думають більше як війська, які морально готові до війни з Росією», – пише видання.

Генерал сер Патрік, який залишить посаду начальника Генерального штабу через шість місяців, виступить з промовою на Міжнародній виставці бронетехніки у Твікенгемі.

У 2022 році генерал сер Патрік використав свою промову, щоб попередити, що Сполучене Королівство зіткнулося з «моментом 1937 року» через війну в Україні, і сказав, що Британія повинна бути готова «боротися і перемагати», щоб відбити загрозу з боку Росії.

Раніше голова Генштабу Великої Британії генерал сер Патрік Сандерс виголосив промову, у якій провів чіткі паралелі між 1937 і 1941 роками та сьогоднішнім часом. Ще у 2022 році генерал закликав мобілізувати британську армію, щоб запобігти війні в Європі.

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Теги: росія армія чиновник Велика Британія НАТО

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