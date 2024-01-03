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В Аргентині поліція спіймала зухвалу російську аферистку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
В Аргентині поліція спіймала зухвалу російську аферистку
Росіянку Людмилу Авдюхіну затримали у Аргентині
фото: La Naciоn

Аргентинська поліція зловила аферистку з Росії, яка рік вдало ховалась від арешту

В Аргентині поліція затримала росіянку Людмилу Авдюхіну, оголошену в міжнародний розшук за підозрою у скоєнні великого шахрайства на батьківщині, пише газета La Naciоn. Питання про її екстрадицію до Росії вирішуватиметься у суді.

«37-річна жінка мала міжнародний ордер на арешт. Її розшукувало російське правосуддя, оскільки вона здійснила серію афер на $2 млн. Сьогодні її було заарештовано в районі Кабальїто (передмістя Буенос-Айреса – «Главком») детективами Федеральної поліції Аргентини», – йдеться у публікації. За даними видання, росіянка приїхала до Аргентини на початку 2023 року разом із чоловіком, дочкою та свекрухою. Кожні два місяці сім'я змінювала місце проживання, щоб не потрапити у поле зору правоохоронних органів.

«За час перебування в Аргентині Авдюхіна через підставних осіб зробила б інвестиції в нерухомість», – розповів детектив, який був на слідах підозрюваної та брав участь у затриманні.

Згідно з інформацією аргентинської поліції, Авдюхіна у вересні-грудні 2022 року очолювала в Росії компанію роботи з нерухомістю. «Будучи директором компанії з нерухомості, Авдюхіна розробила шахрайську схему заволодіння коштами великої кількості клієнтів. Також підозрювана позичила кошти у кількох громадян на загальну суму понад 100 мільйонів російських рублів, причому виконувати умови договорів вона не збиралась. Після завершення операції вона викрала отримані гроші та виїхала з Росії. Загальна сума афери досягла $ 2 млн доларів», пише La Naciоn. Як зазначено у пубілкації, російська шахрайка прибула до Аргентини рік тому, незважаючи на міжнародний ордер на арешт, виданий у квітні минулого року.

«Будинки, де проживала втікачка та її родина, були у власності російських громадян в Аргентині. Переїзжаючи  кожні 60 днів вона намагалась уникнути міжнародного ордера на арешт. Але нарешті її нинішнє місце проживання було встановлено і коли вона вийшла на вулицю, її затримали», – пояснили джерела в аргентинській поліції. 

До слова, у США заарештували 51-річного громадянина Росії Максима Марченка. Йому висунули обвинувачення в змові з метою шахрайства, а також у злочинах, пов’язаних з контрабандою і відмиванням грошей. Про це повідомило міністерство юстиції США.

Помічник генпрокурора США Метью Олсен зазначив, що Марченко використовував мережу підставних компаній, як частину закордонної контрабандної мережі для доставки в Росію американських технологій подвійного призначення з військовим застосуванням. Стверджується, що росіянин також брав участь у незаконній мережі закупівель, яка постачала мікроелектроніку військового класу кінцевим користувачам у Росії.

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Теги: росія розшук вирок Аргентина жінка правосуддя поліція прокурор арешт нерухомість інвестиції росіяни

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