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Британія очолить коаліцію морської безпеки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Британія очолить коаліцію морської безпеки
За словами Сунака, коаліція просуватиме Україну до оперативної сумісності з НАТО у морській сфері
фото: Офіс президента України

Ціллю коаліції є допомога Україні у її можливості у майбутньому стримувати та протидіяти загрозам та відновлювати економічну діяльність

Україна та Велика Британія у п'ятницю, 12 січня, підписали угоду у сфері безпеки. Одним із пунктів якої є сприяння посиленню обороноздатності України на морях. Про це йдеться в угоді опублікованій Офісом президента.

Британія очолить Коаліцію спроможностей морської безпеки та зробить значний внесок у розвиток морського флоту України.

«Коаліція морської спроможності має на меті підтримати Україну, щоб вона стала повноцінним контрибутором морської безпеки в Чорному морі та в Азовському морі до 2035 року й надалі», – сказано у тексті угоди.

Ціллю коаліції є допомога Україні у її можливості у майбутньому стримувати та протидіяти загрозам та відновлювати економічну діяльність. А також просувати Україну до оперативної сумісності з НАТО у морській сфері.

Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з робочим візитом до Києва.

Згодом президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком.

Під час зустрічі президент України та прем'єр Британії підписали договір, який називається «Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії». Відповідно до неї Велика Британія надаватиме Україні «постійну та всебічну підтримку» протягом наступного десятиліття. Зокрема, Лондон обмінюватиметься з Україною розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою та посилить оборонно-промислову співпрацю.

Зазначимо, цей договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами «Групи семи» та державами, що до них приєдналися. Безпекові зобов’язання Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО.

Як повідомлялося, Велика Британія збільшила розмір військової допомоги Україні до 2,5 млрд фунтів стерлінгів.

Згодом Сунак виступив з промовою у Верховній Раді України.

До слова, востаннє Сунак відвідував Київ в листопаді 2022 року.

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Теги: Велика Британія Ріші Сунак коаліція

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