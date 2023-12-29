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НАЗК повідомило, скільки українських чиновників вже показали свої доходи

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
НАЗК повідомило, скільки українських чиновників вже показали свої доходи
Держслужбовців та публічних осіб у жовтні зобов'язали показати свої статки
фото з відкритих джерел

Декларації за 2021 та 2022 рр мають бути подані до кінця січня наступного року

Голова українського Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков в ефірі телемарафону повідомив, скільки держслужбовців та публічних осіб уже подали декларації про доходи.

«На сьогодні подано 1,3 млн декларацій за 2021 і 2022 роки. Динаміка позитивна. За ці роки декларації мають бути подані до 31 січня 2024 року, а вже за цей 2023 рік – до 31 березня 2024», – заявив він.

Новіков зазначив, що реєстр декларацій є найбільшою системою в світі для того, щоб публічні особи «працювали в інтересах громадян, а не інших зацікавлених сторін». Керівник НАЗК додав, що немає сенсу використовувати ні партіям, ні держслужбовцям неправомірно отримані кошти та набувати їх, якщо все одно дані про це стануть публічними.

Нагадаємо, що 12 жовтня 2023 року набрав чинності закон про відновлення декларування. Одночасно стартувала й кампанія декларування за 2021-2022 роки, яка триватиме до 31 січня 2024 року. 

До слова, 10 грудня НАЗК відкрило цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Читайте також: Міністри, депутати і керівники Офісу президента. Хто подав декларації за 2021-2022 роки (інфографіка)
Теги: Олександр Новіков НАЗК декларація чиновник

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