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Росія била по Харкову ракетами із КНДР: Британія навела докази (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія била по Харкову ракетами із КНДР: Британія навела докази (фото)
фото з відкритих джерел

Фахівці, досліджуючи залишки балістичної ракети, якою Росія вдарила по Харкову, помітили на барометрі етикетку з написаним від руки корейським ієрогліфом «ㅈ»

Експерти британської організації Conflict Armament Research (CAR) виявили на фрагменті однієї з балістичних ракет, яку Росія випустила по Україні, написаний від руки корейський ієрогліф. Про це з посиланням на CAR повідомляє Yonhap.

Зазначається, що фахівці CAR, досліджуючи залишки балістичної ракети, якою Росія 2 січня вдарила по другому за величиною місту України Харкову, помітили на барометрі етикетку з написаним від руки корейським ієрогліфом «ㅈ».

Росія била по Харкову ракетами із КНДР: Британія навела докази (фото) фото 1

Хоча на інших компонентах ракети корейських ієрогліфів не було знайдено, зважаючи на додаткові фрагменти, такі як чіткі приводи реактивної лопатки, візерунок болтів навколо запальника та повторюване маркування цифрою 112, експерти британської організації дійшли висновку, що це може бути північнокорейська ракета KN-23 із дальністю польоту до 700 км і бойовою частиною вагою 500 кг.

Росія била по Харкову ракетами із КНДР: Британія навела докази (фото) фото 2

Повторюване на низці фрагментів ракети число 112, на думку експертів, може вказувати на «завод 11 лютого» в Північній Кореї, де збираються такі ракети, або на 2023 рік за північнокорейським календарем чучхе.

В CAR зазначили, що використання Росією таких ракет є черговою демонстрацією її наміру підтримувати свої військові зусилля в Україні навіть ціною підриву глобальних режимів нерозповсюдження.

Нагадаємо, раніше Британія надала ООН докази вантажних поставок з Північної Кореї до РФ. Наразі Північну Корею звинувачують у постачанні балістичних ракет і сотень тисяч артилерійських снарядів російському уряду для війни в Україні з моменту зустрічі Володимира Путіна з Кім Чен Ином на далекому сході РФ у вересні минулого року. У повідомленні припускають, що двосторонні відносини двох диктаторських країн розширюються.

Теги: росія зброя Велика Британія Північна Корея

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