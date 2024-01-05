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Воєнний експерт порахував, скільки «кинджалів» лишилося у росіян

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Воєнний експерт порахував, скільки «кинджалів» лишилося у росіян
Під час останнього обстрілу Києва сили ППО України знищили десять «кинджалів»
фото з відкритих джерел

Під час останньої масованої атаки по Україні ворог використав одразу десяток своїх «суперракет»

Станом на зараз у Росії є близько 70 «кинджалів», повідомив в інтерв’ю «Главкому» директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

«Десь на листопад, згідно з даними розвідки, «кинджалів» там було в межах 75 штук плюс поточне виготовлення на рівні чотирьох штук на місяць. Тобто станом на зараз виходить десь 83 ракети мінус 10, що використали, – залишається в межах 70», – зазначив він.

За словами експерта, окупанти намагалися використовувати «кинджали» для ударів по українських ТЕЦ з розрахунку на великий ефект такого влучання. Після того, як Україна отримала зенітно-ракетні комплекси Patriot, російські «кинджали» перетворилися на «психологічний фетиш».

Нагадаємо, 2 січня росіяни запустили на столицю України приблизно півтора десятка баражуючих боєприпаси типу Shahed. А слідом за ними понад півтора десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили групами та хвилями крилаті ракети Х-101/Х555Х-55. Одночасно із заходом ракет на Київ понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». Загалом у просторі Києва та області сили Протиповітряної Оборони знищили 61 ракету, з них близько 10 «Кинджалів». 

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Теги: росія боєприпаси балістичні ракети Сергій Згурець Кинджал

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