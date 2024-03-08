Скільки заробляють керівники найпопулярніших університетів України: інфографіка

З початку великої війни найбільш омріяним університетом серед українців є «Львівська політехніка»

Декларації ректорів двадцяти найпопулярніших закладів вищої освіти України (за кількістю поданих заяв абітурієнтів) засвідчили, яку зарплату вони отримали на основному місці роботи у 2022 році. Рекордсмен – ректор Київського університету імені Драгоманова, який заробив понад 2 млн грн. Детальну інфографіку підготувало видання «Слово і діло».

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Найвища зарплата серед ректорів топ-20 вишів – у керівника Київського університету імені Драгоманова Віктора Андрущенка. За 2022 рік він заробив 2 млн 051,9 тис. грн. У рейтингу українських закладів вищої освіти університет посів 15 місце.

Трохи менше заробив ректор Київського політехнічного інституту, котрий посідає друге місце за популярністю серед абітурієнтів. Михайло Згуровський задекларував 1 млн 826,2 тис. грн зарплати за 2022 рік.

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Ректор Львівського національного університету імені Франка (3 місце) Володимир Мельник задекларував 1 млн 252,4 тис. грн зарплати. Майже стільки ж заробив Анатолій Мазаракі, який очолює Державний торговельно-економічний університет у Києві (6 місце) – 1 млн 221 тис. грн.

Ректор найпопулярнішого українського університету (саме сюди абітурієнти подали найбільше заяв під час вступної кампанії) – «Львівської політехніки» – Юрій Бобало задекларував 1 млн 99,6 тис. грн зарплати.

Ректор Київського університету імені Шевченка (4 місце) Володимир Бугров заробив у 2022 році 1 млн 50,7 тис. грн.

Зарплата ректора Національного університету біоресурсів та природокористування України (11 місце) Станіслава Ніколаєнка становила, згідно з його декларацією, 973,7 тис. грн.

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Від 719 до 765 тис. заробили ректор Харківського політехнічного інституту (17 місце) Євген Соколов, ректорка Луцького національного технічного університету (19 місце) Ірина Вахович, ректор Ужгородського національного університету (10 місце) Володимир Смоланка, ректор Національного університету Прикарпаття імені Стефаника (9 місце) Ігор Цепенда.

Ректор університету імені Федьковича у Чернівцях (8 місце) Роман Петришин задекларував 634,8 тис. грн зарплати, а ректор Київського університету імені Грінченка (12 місце) Олександр Турунцев – 672,9 тис. грн.

Зарплати від 400 до 600 тис. задекларували: ректор Києво-Могилянської академії (18 місце) Сергій Квіт, ректор Дніпровської політехніки (16 місце) Олександр Азюковський, ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки (20 місце) Анатолій Цьось, ректорка Харківського національного університету імені Каразіна (14 місце) Тетяна Кагановська, ректор Дніпровського національного університету імені Гончара (13 місце) Сергій Оковитий та ректор Київського національного економічного університету імені Гетьмана (7 місце) Дмитро Лук'яненко.

Нагадаємо про скандал у КНУ імені Шевченка – студенти одного з найпопулярніших вишів країни місяцями домагаються звільнення одіозного професора. Микиту Василенка звинувачують у сексизмі і вимагають від уповноваженого Верховної Ради з прав людини його звільнення. Викладач отримав догану, проте про усунення з посади наразі не йдеться.

Також освітяни розповіли, що до повномасштабного вторгнення Василенко агітував їх вступати до лав проросійської партії ОПЗЖ, яку згодом було заборонено в Україні. Зазначимо, що Микита Василенко є батьком української журналістки Соні Кошкіної.