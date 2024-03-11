Путін заборонив британським рибалкам ловити рибу в частині Баренцового моря

Рибальська угода 1956 року дозволила британським суднам заходити в багаті рибні угіддя Баренцевого моря

Російський диктатор Володимир Путін 11 березня підписав закон, який денонсує угоду з Британією про доступ британських рибалок до російської зони Баренцового моря – її підписали ще за існування СРСР, у 1956 році. Про це свідчить документ на офіційному сайті правової інформації РФ.

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Рибальська угода 1956 року дозволила британським суднам заходити в багаті рибні угіддя Баренцевого моря, узбережжя Кольського півострова і вздовж узбережжя острова Колгуєв.

Угода була підписана в переломний момент холодної війни, коли тодішній лідер СРСР Микита Хрущов засудив культ Йосифа Сталіна, запропонував мирне співіснування із Заходом і навіть особисто відвідав Британію.

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Зокрема, російський парламент проголосував за денонсацію угоди 21 лютого.

Нагадаємо, уряд планує в декілька разів збільшити штрафи за незаконне рибальство. Вважається, що це допоможе збільшити державний бюджет та зберегти рибу. Відповідний проєкт Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування» зареєстрували на сайті Верховної Ради.

За інформацією із проєкту Закону відомо, що максимальний розмір штрафу зросте зі 170 грн до 680-2 550 грн.

Якщо порушення визнають грубим, тобто дія громадянина підпадатиме під розширений перелік ознак, як-от «приховування та/або перевищення обсягів добування (вилову) водних біоресурсів під час здійснення любительського рибальства», то доведеться заплатити штраф у розмірі від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн. Зокрема, у рибалки-порушника конфіскують знаряддя лову та відберуть незаконно виловлені водні біоресурси.

До слова, очільник Кремля Володимир Путін розраховує бути при владі в Росії ще не один президентський термін, а саме до 2036 року.