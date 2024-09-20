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Володимир Фесенко Політолог

Крим під контролем ООН? Реакція на неофіційну заяву Сікорського

glavcom.ua
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Слова Сікорського про Крим викликали бурхливу реакцію серед українців
фото: depositphotos.com

У чому полягала заява Сікорського про Крим під контролем ООН

Про «заяву Сікорського» щодо Криму.

Коли почув, а потім і прочитав інформацію про «заяву Сікорського» (міністра закордонних справ Польщі) про передачу Криму під мандат ООН, а потім проведення референдуму у Криму через 20 років, я був дуже здивований. Річ у тім, що ЗМІ повідомляли, що таку «заяву» Сікорський зробив на конференції «Ялтинської європейської стратегії» (YES). Я був на цій конференції, яка відбулася 13-14 вересня, чув там виступ Сікорського, але не чув цієї заяви. Звичайно, я не був на всіх заходах цієї конференції, міг щось пропустити. Але чому ця «заява» з’явилася лише 19 вересня?

Як я з’ясував у колег, які також були на конференції «Ялтинської європейської стратегії», слова Сікорського, які зараз тиражують як його «заяву», пролунали під час нічної неформальної дискусії у форматі «night cup» пізно ввечері 13 вересня. Скоріше за все це була неофіційна думка Сікорського («політ фантазії») про те, як можна було б розв’язати проблему Криму компромісним шляхом. Але жодних офіційних заяв на цю тему Сікорський на конференції YES не робив. І тому я вважаю, що не зовсім коректно казати саме про «заяву Сікорського».

Чому цю «заяву» почали згадувати, тиражувати і критикувати тільки зараз, майже за тиждень, після того, як вона з’явилася? Будь-які значущі заяви учасників конференції YES (від Президента Зеленського до Майка Помпео чи Джейка Саллівана, і багатьох інших) цитували майже відразу, у крайньому разі, наступного дня. А тут пауза у шість днів. За законами оперативної журналістики це виглядає якось дивно.

Ризикну припустити, що вся колотнеча навколо «заяви Сікорського» розпочалася як наслідок інформації, яка з’явилася у польських ЗМІ, про емоційно напружену зустріч між Президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. На інформаційно-політичні «витоки» поляків наші відповіли своїми «витоками».

Саму цю ідею Сікорського розкритикували абсолютно правильно. Я нагадаю, що власне запропонував міністр закордонних справ Польщі. Як пишуть різні українські видання, Сікорський заявив, що Київ та Москва не зможуть домовитися про мир без демілітаризації Криму. Він запропонував передати Крим «під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше… І ми могли б відкласти це на 20 років». Думка, м’яко кажучи, дуже суперечлива і спірна.

По-перше, вона є нереалістичною. Майже напевно можна сказати, що Путін на такий «компроміс» не погодиться. Не для того він захоплював і анексував Крим, щоб потім передавати його під контроль ООН. Але найбільш хибною є ідея референдуму, та ще за 20 років. За цей час русифікація Криму в усіх сенсах тільки посилиться, відбудеться зміна поколінь (а Росія вже 10 років ідеологічно форматує мешканців Криму) і результат такого референдуму буде відомий заздалегідь.

Навіть дивно, що такі розумні західні політики як Радослав Сікорський все ще марять ідеями «демократичних компромісів» для розв’язання проблеми тих територій України, які окупувала і анексувала Росія.

Вважаю, що Сікорському обов’язково треба відреагувати на весь цей «інформаційний шум» про його «заяву» і пояснити свою позицію, щоб зняти ще одну, суто штучну конфліктну проблему і у без того непростих стосунках між Польщею і Україною на сьогодні.

Однак зверну увагу і на іншу проблему, вже з нашого боку. На мій погляд, було б абсолютно неправильно розпочинати в Україні критичну інформаційну кампанію проти Радослава Сікорського.

Він є, мабуть, найбільш проукраїнським міністром в нинішньому польському уряді і одним з найбільш послідовних прихильників підтримки України серед європейських політиків. Воювати треба проти ворогів, а не проти друзів, навіть якщо вони роблять певні помилкові висловлення. З друзями треба долати непорозуміння і переконливо, але дружньо пояснювати їм нашу позицію.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Крим росія Польща ООН війна путін Україна

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