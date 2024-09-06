Новий голова МЗС Сибіга розповів, до чого готуватися українцям за кордоном

Поза межами України станом на сьогодні перебуває понад 7,5 млн українців

Новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга планує докорінно змінити політику держави щодо українців за кордоном. Про це він зазначив під час призначення на посаду керівника МЗС.

Він додав, що поза межами України станом на сьогодні перебуває понад 7,5 млн українців. Наразі планується максимально спростити та забезпечити надання консульських послуг.

«І перші кроки на цьому напрямку зроблені, мова йде про «електронний консул» . Міністерство закордонних справ буде тут відігравати і роль лідера у забезпечені всіма необхідними законними правами наших громадян за кордоном. І найближчим часом ці всі речі вже будуть втілені», – розповів Сибіга.

Очільник міністерства також зазначив, що для досягнення перемоги нам потрібна як далекобійна зброя, так і далекоглядна зовнішня політика.

«І на цьому шляху наші дії мають бути швидкими, дипломатія ініціативною, з чітким розумінням світових процесів, не реактивною, а продуманою, системною, сильною, де потрібно гучною, де потрібно тихою, головне – спрямованою на результат», – додав Сибіга.

Нагадаємо, 5 вересня, президент Володимир Зеленський вніс подання до парламенту щодо призначення нового міністра закордонних справ. Глава держави запропонував на цю посаду Андрія Сибігу. Рада 258 голосами підтримала пропозицію президента і призначила Сибігу міністром закордонних справ України.

Перед тим Верховна Рада звільнила міністра закордонних справ Дмитра Кулебу із посади. Сам міністр під час головування був відсутній у сесійній залі.

Нагадаємо, 4 вересня до парламенту надійшла заява про відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.