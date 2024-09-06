Головна Країна Політика
search button user button menu button

Новий голова МЗС Сибіга розповів, до чого готуватися українцям за кордоном

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Новий голова МЗС Сибіга розповів, до чого готуватися українцям за кордоном
5 вересня Рада 258 голосами призначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ України
фото: rbc.ua

Поза межами України станом на сьогодні перебуває понад 7,5 млн українців

Новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга планує докорінно змінити політику держави щодо українців за кордоном. Про це він зазначив під час призначення на посаду керівника МЗС.

Він додав, що поза межами України станом на сьогодні перебуває понад 7,5 млн українців. Наразі планується максимально спростити та забезпечити надання консульських послуг.

«І перші кроки на цьому напрямку зроблені, мова йде про «електронний консул» . Міністерство закордонних справ буде тут відігравати і роль лідера у забезпечені всіма необхідними законними правами наших громадян за кордоном. І найближчим часом ці всі речі вже будуть втілені», – розповів Сибіга.

Очільник міністерства також зазначив, що для досягнення перемоги нам потрібна як далекобійна зброя, так і далекоглядна зовнішня політика.

«І на цьому шляху наші дії мають бути швидкими, дипломатія ініціативною, з чітким розумінням світових процесів, не реактивною, а продуманою, системною, сильною, де потрібно гучною, де потрібно тихою, головне – спрямованою на результат», – додав Сибіга.

Нагадаємо,  5 вересня, президент Володимир Зеленський вніс подання до парламенту щодо призначення нового міністра закордонних справ. Глава держави запропонував на цю посаду Андрія Сибігу. Рада 258 голосами підтримала пропозицію президента і призначила Сибігу міністром закордонних справ України.

Перед тим Верховна Рада звільнила міністра закордонних справ Дмитра Кулебу із посади. Сам міністр під час головування був відсутній у сесійній залі. 

Нагадаємо, 4 вересня до парламенту надійшла заява про відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. 

Читайте також:

Теги: уряд Андрій Сибіга політика дипломатія міністр Верховна Рада МЗС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У інавгураційному виступі Камали було дійсно менше слів про Україну, ніж про ситуацію навколо Ізраїлю
Для Камали Гарріс почався найважливіший етап в кар'єрі
24 серпня, 13:20
Кішіда більше не очолюватиме уряд Японії
Прем'єр-міністр Японії заявив, що залишить свою посаду
14 серпня, 08:30
Безпілотне підводне судно «Манта», або UUV натомість Smart Dragon є тестовою платформою для пілотованих підводних човнів
Тайвань збудував підводний безпілотник: Guardian звернуло увагу на очевидний мінус
24 серпня, 10:00
Згідно з законопроєктом, пропонується позбавляти державних нагород осіб, які популяризують або пропагують державу-агресора
Позбавлення зрадників держнагород: Рада ухвалила законопроєкт за основу
20 серпня, 13:53
Виробник боєприпасів Nammo уклав угоду, яка дозволить налагодити ліцензійне виробництво 155-мм артилерійських снарядів в Україні
Україна вироблятиме снаряди за норвезькими технологіями
24 серпня, 07:13
Заборона Московської церкви: Зеленський підписав закон
Заборона Московської церкви: Зеленський підписав закон
24 серпня, 11:00
«Татнєфть» також перебуває під українськими санкціями, але вони стосуються лише блокування активів
Bloomberg назвав нову компанію РФ, яка постачає Угорщині та Словаччині нафту
29 серпня, 15:01
4 червня 2020 року Веровна Рада проголосувала за призначення Стефанішиної віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
Стефанішина очолила Мін’юст та залишилася на посаді віцепремʼєр-міністерки
Вчора, 15:21
Завод «Пластик» – російське хімічне підприємство у місті Узлова Тульської області. Одне із містоутворюючих підприємств
У Росії спалахнула масштабна пожежа на хімічному заводі
Вчора, 21:50

Політика

Зеленський прибув на засідання «Рамштайн» до Німеччини
Зеленський прибув на засідання «Рамштайн» до Німеччини
Новий голова МЗС Сибіга розповів, до чого готуватися українцям за кордоном
Новий голова МЗС Сибіга розповів, до чого готуватися українцям за кордоном
Фейкова смерть Шуфрича: ДБР зробило заяву
Фейкова смерть Шуфрича: ДБР зробило заяву
Справа про «середній палець». Суд наказав начальнику поліції знайти Гео Лероса
Справа про «середній палець». Суд наказав начальнику поліції знайти Гео Лероса
Що в кишенях у нових міністрів. Аналіз декларацій
Що в кишенях у нових міністрів. Аналіз декларацій
Світовий конгрес українців подякував Дмитру Кулебі за служіння Україні
Світовий конгрес українців подякував Дмитру Кулебі за служіння Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
49K
Путін пригрозив ударами по українських АЕС
44K
Трагедія у Львові: коли й де відбудеться похорон сім’ї, яку вбила Росія
20K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Ексдиректор оборонного підприємства «купив» Ferrari для росіян
6739
Побиття та смерть мобілізованого на Закарпатті: омбудсмен звернувся до прокуратури

Новини

Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
Сьогодні, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
Вчора, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua