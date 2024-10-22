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Ексочільник МЗС Кулеба розповів, хто спровадив Залужного у Лондон

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Ексочільник МЗС Кулеба розповів, хто спровадив Залужного у Лондон
Кулеба прокоментував призначення Залужного послом у Великій Британії
колаж: «Главком»

Кулеба: «Я ніколи не мав бажання бути послом у Великій Британії»

Кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла у Велику Британію призначив президент Володимир Зеленський. Про це ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтервʼю журналістці Раміні Есхакзай.

За словами Кулеби, призначити Залужного на високу посаду у Лондон є правильним рішенням.

«Людина такої експертизи й харизми там потрібна. Це було рішення президента, я підписав подання, з яким погоджувався, у мене не було запитань», – наголосив Кулеба.

Ексміністр додав, що сам ніколи не мав бажання бути послом у Великій Британії, і не претендував на це. 

Нагадаємо, 8 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, а невдовзі було публічного оголошено, що генерал пройшов військово-лікарську комісію і… був визнаний непридатним до служби в армії та звільнений зі Збройних сил. Відтак почали ширитися чутки про те, що Валерія Залужного призначать послом в одну з країн Заходу.

За місяць, 7 березня, в інтризі з його майбутнім місцем роботи було поставлено крапку: МЗС повідомило, що президент погодив кандидатуру про призначення Залужного послом у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. А 9 травня вийшов відповідний указ глави держави. 

Вже влітку Залужний розповів про перші кроки на новій посаді. Зокрема він зустрівся із виконавчим віцепрезидентом технологічної компанії Palantir у Великій Британії та Європі Луїсом Мозлі. Також Залужний пояснив, як західні партнери можуть допомогти Україні у війні.

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Теги: президент Лондон Валерій Залужний Дмитро Кулеба Володимир Зеленський

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