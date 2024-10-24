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Росіяни розстріляли полонених нацгвардійців біля Селидового – Офіс генпрокурора

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росіяни розстріляли полонених нацгвардійців біля Селидового – Офіс генпрокурора
Офіс генерального прокурора зауважує, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Сили оборони повернули втрачені позиції поблизу Селидового та виявили тіла вбитих українських військовослужбовців

Розпочато досудове розслідування за фактом вбивства чотирьох полонених бійців Національної гвардії України поблизу Селидового Донецької області. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За оперативними даними, 6 жовтня 2024 року четверо військових Національної Гвардії України виконували службово-бойові завдання на позиціях в районі м. Селидове. Близько 13:00 окупаційні війська розпочали штурм укріплень, під час якого захопили наших захисників у полон. У подальшому представники ЗС РФ записали допит поранених беззбройних нацгвардійців на відео. Наступного дня Сили оборони повернули втрачені позиції та у ході проведення пошукових заходів виявили тіла вбитих українських військовослужбовців», – йдеться у повідомленні.

Офіс генпрокурора наголошує, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку російські загарбники розстріляли, імовірно, пораненого військовослужбовця Збройних сил України, який потрапив до них у полон, правоохоронці почали розслідування.

Також 18 жовтня На Донеччині поблизу Селидового російські війська вчинили черговий воєнний злочин. Окупанти розстріляли двох полонених українських бійців. 

Як повідомлялося, Росія часто повертає рідним розчленовані тіла українських полонених, аби, ймовірно, приховати сліди тортур.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що з російського полону загалом повернули 3767 українців та українок.

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Теги: росія окупанти Офіс Генерального прокурора вбивство полон Нацгвардія Донеччина військові росіяни

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