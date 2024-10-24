Україна відкрила посольство в Омані

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ході відкриття посольства зустрівся з українською громадою Оману

Посольство України в Омані стало восьмою закордонною дипломатичною установою у хвилі розширення дипломатичної присутності України в Африці та на Близькому Сході, яка триває з 2022 року

Посольство України офіційно розпочало роботу в Султанаті Оман. У церемонії відкриття нової закордонної дипломатичної установи взяли участь міністри закордонних справ України Андрій Сибіга та Оману Бадр бін Хамад Аль-Бусаїді. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Посольство України в Омані стало восьмою закордонною дипломатичною установою у хвилі розширення дипломатичної присутності України в Африці та на Близькому Сході фото: Міністерство закордонних справ України

Посольство України в Омані стало восьмою закордонною дипломатичною установою у хвилі розширення дипломатичної присутності України в Африці та на Близькому Сході, яка триває з 2022 року, зазначили у зовнішньодипломатичному відомстві.

Очільник МЗС у виступі на церемонії акцентував, що відкриття нових посольств у державах Африки та Близького Сходу є частиною ширшого зовнішньополітичного курсу на зміцнення звʼязків України з країнами так званого «Глобального Півдня». Він також висловив переконання, що започаткування діяльності закордонної дипломатичної установи виведе двосторонні відносини України та Оману на якісно новий рівень.

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Очільник МЗС у виступі на церемонії акцентував, що відкриття нових посольств у державах Африки та Близького Сходу є частиною ширшого зовнішньополітичного курсу на зміцнення звʼязків України з країнами так званого «Глобального Півдня» фото: Міністерство закордонних справ України

«Султанат Оман має стратегічне значення для України з огляду на своє географічне розташування, критично важливу роль в ланцюгах постачання енергоресурсів, місце на світовому енергетичному ринку як члена ОПЕК, можливості постачання українського продовольства до держав східної Африки, авторитетний голос у Раді співробітництва арабських держав Затоки», – зазначив Сибіга.

Андрій Сибіга провів окрему зустріч з українською громадою Оману фото: Міністерство закордонних справ України

В ході відкриття посольства Андрій Сибіга провів окрему зустріч з українською громадою Оману. Він висловив вдячність співвітчизникам за підтримку України, збереження української ідентичності, зокрема виховання дітей із повагою до української мови та культури, запевнив у прагненні України розвивати нову політику щодо закордонних українців.

Нагадаємо, 21 жовтня президент Реджеп Таїп Ердоган прийняв у президентському комплексі міністра закордонних справ України Андрія Сибігу, який перебував з офіційним візитом у Туреччині. Зустріч була закритою для преси. Як згодом зазначила пресслужба українського МЗС, Сибіга спілкувався з Ердоганом про розвиток співпраці між Україною та Туреччиною, особливо в оборонній сфері.