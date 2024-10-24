Україна відкрила посольство в Омані
Посольство України в Омані стало восьмою закордонною дипломатичною установою у хвилі розширення дипломатичної присутності України в Африці та на Близькому Сході, яка триває з 2022 року
Посольство України офіційно розпочало роботу в Султанаті Оман. У церемонії відкриття нової закордонної дипломатичної установи взяли участь міністри закордонних справ України Андрій Сибіга та Оману Бадр бін Хамад Аль-Бусаїді. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Посольство України в Омані стало восьмою закордонною дипломатичною установою у хвилі розширення дипломатичної присутності України в Африці та на Близькому Сході, яка триває з 2022 року, зазначили у зовнішньодипломатичному відомстві.
Очільник МЗС у виступі на церемонії акцентував, що відкриття нових посольств у державах Африки та Близького Сходу є частиною ширшого зовнішньополітичного курсу на зміцнення звʼязків України з країнами так званого «Глобального Півдня». Він також висловив переконання, що започаткування діяльності закордонної дипломатичної установи виведе двосторонні відносини України та Оману на якісно новий рівень.
«Султанат Оман має стратегічне значення для України з огляду на своє географічне розташування, критично важливу роль в ланцюгах постачання енергоресурсів, місце на світовому енергетичному ринку як члена ОПЕК, можливості постачання українського продовольства до держав східної Африки, авторитетний голос у Раді співробітництва арабських держав Затоки», – зазначив Сибіга.
В ході відкриття посольства Андрій Сибіга провів окрему зустріч з українською громадою Оману. Він висловив вдячність співвітчизникам за підтримку України, збереження української ідентичності, зокрема виховання дітей із повагою до української мови та культури, запевнив у прагненні України розвивати нову політику щодо закордонних українців.
Нагадаємо, 21 жовтня президент Реджеп Таїп Ердоган прийняв у президентському комплексі міністра закордонних справ України Андрія Сибігу, який перебував з офіційним візитом у Туреччині. Зустріч була закритою для преси. Як згодом зазначила пресслужба українського МЗС, Сибіга спілкувався з Ердоганом про розвиток співпраці між Україною та Туреччиною, особливо в оборонній сфері.
Коментарі — 0