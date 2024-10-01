Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна може завдавати ударів углиб РФ без чийогось дозволу, але є нюанс

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна може завдавати ударів углиб РФ без чийогось дозволу, але є нюанс
Партнери України досі розглядають питання далекобійних ударів західною зброєю по РФ
фото з відкритих джерел

За словами представника Держдепу США, Україна може сама вирішувати, як застосовувати свою зброю для ударів по Росії

Україна може завдавати ударів углиб території Російської Федерації власною зброєю без чийогось попереднього дозволу на це. Однак питання про далекобійні удари західною зброєю по Росії досі розглядається. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

За словами посадовця, Україна може сама вирішувати, як застосовувати свою зброю для ударів углиб Росії, якої є чимало.

«Погляньте на програми, які вони запровадили протягом останнього року. І якщо ви поглянете на надану нами зброю, ми чітко дали зрозуміти, що Україна може використовувати її для ударів у відповідь по російських цілях на прикордонні, звідки проводяться російські атаки. Україна має величезну кількість засобів для захисту», – сказав Міллер.

Водночас щодо ударів по території вглиб Росії американською зброєю речник Держдепу заявив, що Вашингтон «завжди вивчає додаткові інструменти», які можуть надати Україні.

Як повідомлялося, рішення США щодо зняття обмежень з України на ракетні удари дальньої дії по Росії досі «на столі». Очікується, що рішення буде прийнято після виборів у США.

Раніше президент України Володимир Зеленський знову закликав Байдена дозволити Україні завдавати дальні удари всередині Росії. Його прохання прозвучало перед важливою зустріччю між ними в четвер на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. 

До слова, Росія боїться, що Захід дозволить Україні використовувати далекобійну зброю, тому докладає значних зусиль, щоб не допустити цього.

Читайте також:

Теги: війна зброя США росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Резнікова, ДРГ були інфільтровані заздалегідь
Ексміністр оборони Резніков пояснив слова Зеленського щодо «вбивства чеченців» у Києві
2 вересня, 10:37
Вторгнення українських військ до Курської області вплинуло на перебіг воєнних дій і буде визначати наступальні й оборонні можливості росіян навіть після завершення наступу на Покровськ
Операція ЗСУ у Курську вплинула на російські плани на всій лінії фронту – ISW
6 вересня, 07:14
На сході Латвії впав «Шахед», який Росія використовує для атак проти України
Російський дрон, який впав у Латвії, був оснащений вибухівкою
9 вересня, 16:49
Росіяни переправляють бронетехніку через Сейм
Ситуація для ЗСУ на Курщині погіршилася – DeepState
11 вересня, 08:11
Евіка Сіліня (зліва) оголосила про черговий пакет військової підтримки, у який ввійдуть бронетранспортери
Латвія оголосила про новий пакет військової підтримки для України
11 вересня, 14:56
Клаудія Шейнбаум стала першою жінкою, обраною на пост президента Мексики
Новообрана президентка Мексики відповіла на запрошення Зеленського відвідати Україну
18 вересня, 09:37
Через дії РФ увесь європейський континент перебуває під радіаційною загрозою
РФ готує атаки на ядерні об’єкти України: Міненерго описало масштаб загрози
21 вересня, 18:48
Пєсков прокоментував заяву Зеленського
Москва відреагувала на заяви Зеленського про завершення війни
25 вересня, 07:40
Пріоритетним напрямком стратегії доповіді Гельсінської комісії є забезпечення перемоги України в її оборонній війні проти Росії
Гельсінська комісія закликає США переглянути стратегію взаємодії з Росією
Вчора, 07:48

Політика

Гендиректор МАГАТЕ їде до Білорусі
Гендиректор МАГАТЕ їде до Білорусі
Україна може завдавати ударів углиб РФ без чийогось дозволу, але є нюанс
Україна може завдавати ударів углиб РФ без чийогось дозволу, але є нюанс
Уряд Японії у повному складі пішов у відставку
Уряд Японії у повному складі пішов у відставку
Білий дім схвалив операцію Ізраїлю в Лівані
Білий дім схвалив операцію Ізраїлю в Лівані
У Європі може з'явитися нова мінідержава на зразок Ватикану
У Європі може з'явитися нова мінідержава на зразок Ватикану
Новий Генсек НАТО Марк Рютте: що відомо про нього та ставлення до України
Новий Генсек НАТО Марк Рютте: що відомо про нього та ставлення до України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
Одразу у двох областях України випав сніг (фото)
66K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
51K
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
46K
Працював на окупантів, а потім влаштувався до ТЦК: правоохоронці викрили колаборанта
34K
Без Криму і з «Луцькою областю». Як змінилася освіта і наука при Оксені Лісовому
32K
День захисників та захисниць України 2024: історія свята, привітання та листівки

Новини

Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Короткочасні дощі та суттєве похолодання: прогноз погоди на 1 жовтня
Сьогодні, 06:00
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У столиці та містах України через загрозу балістики оголошували тривогу
Вчора, 22:46
У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
Вчора, 09:08
Вхід росіян у Вугледар, загострення на Близькому Сході та нова дата кінця світу: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua