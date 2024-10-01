Україна може завдавати ударів углиб РФ без чийогось дозволу, але є нюанс

За словами представника Держдепу США, Україна може сама вирішувати, як застосовувати свою зброю для ударів по Росії

Україна може завдавати ударів углиб території Російської Федерації власною зброєю без чийогось попереднього дозволу на це. Однак питання про далекобійні удари західною зброєю по Росії досі розглядається. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

За словами посадовця, Україна може сама вирішувати, як застосовувати свою зброю для ударів углиб Росії, якої є чимало.

«Погляньте на програми, які вони запровадили протягом останнього року. І якщо ви поглянете на надану нами зброю, ми чітко дали зрозуміти, що Україна може використовувати її для ударів у відповідь по російських цілях на прикордонні, звідки проводяться російські атаки. Україна має величезну кількість засобів для захисту», – сказав Міллер.

Водночас щодо ударів по території вглиб Росії американською зброєю речник Держдепу заявив, що Вашингтон «завжди вивчає додаткові інструменти», які можуть надати Україні.

Як повідомлялося, рішення США щодо зняття обмежень з України на ракетні удари дальньої дії по Росії досі «на столі». Очікується, що рішення буде прийнято після виборів у США.

Раніше президент України Володимир Зеленський знову закликав Байдена дозволити Україні завдавати дальні удари всередині Росії. Його прохання прозвучало перед важливою зустріччю між ними в четвер на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

До слова, Росія боїться, що Захід дозволить Україні використовувати далекобійну зброю, тому докладає значних зусиль, щоб не допустити цього.