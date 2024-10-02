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Удар РФ по поромному терміналу на Одещині: Зеленський звернувся до союзників

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Удар РФ по поромному терміналу на Одещині: Зеленський звернувся до союзників
Після атаки росіян спалахнула пожежа
фото: Telegram/Олег Кіпер

Президент підкреслив, що удар стався недалеко від кордону Румунії

Уночі 2 жовтня російські окупанти завдали удару по поромному терміналу в Одеській області. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. у своєму вечірньому відеозверненні

Президент підкреслив, що удар стався недалеко від кордону Румунії.

«Зокрема, є влучання в Одеській області, в Ізмаїльському районі, зовсім неподалік від кордону Румунії. «Шахеди» вдарили по звичайній цивільній інфраструктурі – поромному терміналу, по вантажівках, по складу із зерном. Саме те, що російські терористи завжди сприймають як мішень – продовольча безпека регіону та світу», – заявив він.

Зеленський знову звернувся до союзників, щоб вони допомагали Україні збивати російські БПЛА і ракети.

«Це цілком можливо. Щоразу на Близькому Сході під час злочинних іранських ударів ми бачимо, як міжнародна коаліція діє разом. Я дякую кожній державі, яка дійсно допомагає нам із ППО. Я дякую особливо Румунії за Patriot. І ми можемо домогтися ще більшої ефективності – ми можемо взагалі покласти край російському терору, збиваючи шахеди, збиваючи ракети у взаємодії», – зазначив Зеленський.

Раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що вранці в середу, 2 жовтня, російські окупанти атакували ударними безпілотниками припортову і прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області.

Як повідомлялося, у прикордонній території Румунії у ніч на 2 жовтня була оголошена повітряна тривога через атаку російських безпілотників на півдні Одещини.  

Теги: коаліція окупанти Володимир Зеленський президент безпека Одеса інфраструктура обстріл Одещина

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