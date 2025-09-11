Глава МЗС Словаччини неочікувано висловився про дрони, які впали у Польщі, і розлютив соцмережі

Юрай Бланар висловив сподівання, що насправді «ці дрони мали б опинитись на території України»

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар назвав падіння російських дронів у Польщі ескалацією, а також висловив сподівання, що насправді «ці дрони мали б опинитись на території України». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TASR.

Словаччина вважає порушення польського повітряного простору російськими дронами серйозним погіршенням та ескалацією ситуації, заявив міністр закордонних справ Юрай Бланар перед засіданням кабінету міністрів у середу.



Головний дипломат Словаччини закликав до мирних переговорів, які розпочав президент США Дональд Трамп, та до встановлення миру. На його переконання, «конфлікт між Росією та Україною» не має військового, а лише дипломатичне вирішення.

«Я хочу вірити, що дрони, які проникли на польську територію, були дронами, які летіли туди не для того, щоб атакувати Польщу, а мали опинитися на українській території», – сказав міністр закордонних справ Словаччини, додавши, що Словаччина підтримує використання Польщею всіх варіантів для оцінки ситуації.



Заява очільника МЗС Словаччини Юрая Бланара розлютила соцмережі. Люди в коментарях вважають, що подібні заяви неприпустимі.

Крім того, міністр внутрішніх справ Матус Шутай Есток заявив, що хоче дочекатися вичерпної інформації з цього приводу. Він зазначив, що раніше була інформація про влучення російської ракети на польську територію, але пізніше поляки визнали, що це була українська ракета. «Я засуджую будь-які акти агресії, і неважливо, яка країна здійснює такий акт, чи то Росія, чи хтось інший», – сказав Сутай Есток, висловивши сподівання, що мир у Європі настане якомога швидше, і що провокацій не буде.



Раніше «Главком» повідомляв, скільки російських БпЛА залетіло на територію Польщі. У ніч на 10 вересня понад 20 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. За попередніми даними, ймовірно, було виявлено 23 дрони, деякі з яких вдалося збити завдяки злагодженій роботі польських та союзних сил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rzeczpospolita.

Rzeczpospolita пише, що БпЛА було понад 20, ймовірно, 23. Згідно з інформацією, наданою прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, Польща змогла збити чотири з 19 безпілотників, що вторглися на її територію. Відомо, що голландські F-35 брали активну участь у знищенні ворожих безпілотників. Наразі не оголошено, чи були задіяні також польські F-16 для знищення дронів, хоча ця інформація може бути уточнена в подальшому. За словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, збиття російських безпілотників над Польщею – перший подібний інцидент на території держави-члена НАТО.