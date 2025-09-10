Скільки російських БпЛА залетіло на територію Польщі? Подробиці від Rzeczpospolita 

Рештки російського БпЛА у Польщі після атаки у ніч на 10 вересня

Наразі не оголошено, чи були задіяні також польські F-16 для знищення дронів

У ніч на 10 вересня понад 20 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. За попередніми даними, ймовірно, було виявлено 23 дрони, деякі з яких вдалося збити завдяки злагодженій роботі польських та союзних сил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rzeczpospolita.

Rzeczpospolita пише, що БпЛА було понад 20, ймовірно, 23. Згідно з інформацією, наданою прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, Польща змогла збити чотири з 19 безпілотників, що вторглися на її територію.

Відомо, що голландські F-35 брали активну участь у знищенні ворожих безпілотників. Наразі не оголошено, чи були задіяні також польські F-16 для знищення дронів, хоча ця інформація може бути уточнена в подальшому.

За повідомленням Defense Express, Кремль почав готуватись до атаки на Польщу ще влітку. Ще в липні 2025 року під час розслідування залишків російських безпілотників, збитих в Україні, було виявлено 4G-модеми із SIM-картами польських операторів.

До слова, Білорусь стверджує, що передала польській стороні інформацію про підліт російських дронів до її повітряного простору. Нібито саме це дозволило Польщі оперативно відреагувати на загрозу.

Цієї ночі оперативне командування збройних сил Польщі повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності.

Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».

Згодом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно підтвердив, що в ніч на 10 вересня кілька російських ударних дронів порушили повітряний простір Польщі, а також розпочав позачергове засідання уряду Польщі.

Також члени НАТО, що є частиною Польщі, опублікували заяви, в яких висловили солідарність і стурбованість після інциденту із російським дроном, який залетів у повітряний простір Польщі. Президент України Володимир Зеленський також прокоментував російські дрони, які залетіли у повітряний простір Польщі.

Глава держави наголосив, що Україна готова надати Польщі наявні необхідні дані щодо нічного російського удару. Також у місті Чеснікі Замойського повіту було знайдено частини пошкодженого дрона. За поточними даними, ніхто не постраждав, повідомив Рафал Кавалець, речник районної прокуратури.

Водночас, як пише Reuters, НАТО не вважає атаки безпілотників на Польщу нападом.