«Шахеди» над Польщею. Чому Росія атакує саме зараз?

Під час масованої атаки на Україну ударні російські безпілотники залетіли на територію Польщі

Сьогодні вночі відбулася знакова подія – російські «шахеди» перетнули кордони НАТО та залетіли у Польщу. Це не був поодинокий «заблукалий» дрон. Це було кілька дронів, які зовсім невипадково були запрограмовані летіти на територію Польщі.

І тут нарешті це сталося – деякі дрони навіть позбивали війська НАТО. В повітря підняли літаки, крім Польщі, – у Румунії, Словаччині, і навіть у Нідерландах.

Провокація Росії цілком зрозуміла – перевірити життєздатність ППО країн НАТО. А ще важливіше -перевірити політичну готовність країн НАТО воювати. І тут нас чекає багато емоцій, гучних, негучних і взагалі дуже різних заяв.

Але стратегічно, думаю, для Росії ця історія програшна. Бо тепер нарешті Європа буде сприймати російсько-українську війну як справді свою війну. І рішучості на Заході стане більше.

Важливе питання – «Чому провокація відбулася саме зараз?».

Причина на поверхні – зараз Трамп переконує Європу припинити купувати російські енергоносії та, ще важливіше, індійське, зроблене з російської нафти, паливо. А Путін в свою чергу по-своєму переконує Європу продовжити це робити. А тут ще військові «навчання» в Білорусі. Ще один привід залякувати Європу.