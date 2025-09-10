Головна Думки вголос Сергій Таран
Сергій Таран Політолог

«Шахеди» над Польщею. Чому Росія атакує саме зараз?

Під час масованої атаки на Україну ударні російські безпілотники залетіли на територію Польщі

Сьогодні вночі відбулася знакова подія – російські «шахеди» перетнули кордони НАТО та залетіли у Польщу. Це не був поодинокий «заблукалий» дрон. Це було кілька дронів, які зовсім невипадково були запрограмовані летіти на територію Польщі.

І тут нарешті це сталося – деякі дрони навіть позбивали війська НАТО. В повітря підняли літаки, крім Польщі, – у Румунії, Словаччині, і навіть у Нідерландах.

Провокація Росії цілком зрозуміла – перевірити життєздатність ППО країн НАТО. А ще важливіше -перевірити політичну готовність країн НАТО воювати. І тут нас чекає багато емоцій, гучних, негучних і взагалі дуже різних заяв.

Але стратегічно, думаю, для Росії ця історія програшна. Бо тепер нарешті Європа буде сприймати російсько-українську війну як справді свою війну. І рішучості на Заході стане більше.

Важливе питання – «Чому провокація відбулася саме зараз?». 

Причина на поверхні – зараз Трамп переконує Європу припинити купувати російські енергоносії та, ще важливіше, індійське, зроблене з російської нафти, паливо. А Путін в свою чергу по-своєму переконує Європу продовжити це робити. А тут ще військові «навчання» в Білорусі. Ще один привід залякувати Європу.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Сергій Таран

