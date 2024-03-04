Падіння невпізнаного об'єкта на території Польщі. Міноборони відреагувало

До ситуації з падінням об’єкта на півночі Польщі залучені «поліція і всі служби»

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що об’єкт, який 4 березня впав біля села Мілаково на півночі країни, – це, найімовірніше, метеорологічна куля. Про це повідомляє Onet.

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За словами Косиняка-Камиша, до ситуації з падінням об’єкта на півночі Польщі залучені «поліція і всі служби».

«З цієї інформації, яку я отримав, здається, що це, найімовірніше, була метеорологічна куля, яка впала. Такі інциденти трапляються, але до кожної такої інформації ми підходимо з обережністю», – додав він.

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Голова польського Міноборони вважає, що ситуацією мають займатись «цивільні служби, а не військові».

«Це метеорологічна куля. Звичайно, служби держави і сили завжди будуть служити для того, щоб убезпечити і уточнити, який об'єкт впав».

Водночас представник Вармінсько-Мазурської поліції Рафал Яцковський повідомив, що об’єкт передадуть для дослідження військовим.

Нагадаємо, на північному сході Польщі у полі біля Мілаково у Вармінсько-Мазурському воєводстві впав необізнаний предмет.

Раніше під час атаки на Україну повітряний простір Польщі перетнув невідомий об'єкт. Він рухався на великій швидкості, спостерігали мешканці ґміни Долгобичув на Люблінщині. Мова йде про територію навколо Пшеводува – саме тут рік тому вибухнула ракета, яка прилетіла з території України. Це село розташоване лише за 7 км від кордону з Україною.