Головна Світ Політика
search button user button menu button

Падіння невпізнаного об'єкта на території Польщі. Міноборони відреагувало

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Падіння невпізнаного об'єкта на території Польщі. Міноборони відреагувало
Як зазначив глава польського Міноборони, найімовірніше на територію країни впала метеорологічна куля
фото з соцмереж

До ситуації з падінням об’єкта на півночі Польщі залучені «поліція і всі служби»

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що об’єкт, який 4 березня впав біля села Мілаково на півночі країни, – це, найімовірніше, метеорологічна куля. Про це повідомляє Onet.

За словами Косиняка-Камиша, до ситуації з падінням об’єкта на півночі Польщі залучені «поліція і всі служби».

«З цієї інформації, яку я отримав, здається, що це, найімовірніше, була метеорологічна куля, яка впала. Такі інциденти трапляються, але до кожної такої інформації ми підходимо з обережністю», – додав він.

Голова польського Міноборони вважає, що ситуацією мають займатись «цивільні служби, а не військові».

«Це метеорологічна куля. Звичайно, служби держави і сили завжди будуть служити для того, щоб убезпечити і уточнити, який об'єкт впав».

Водночас представник Вармінсько-Мазурської поліції Рафал Яцковський повідомив, що об’єкт передадуть для дослідження військовим.

Нагадаємо, на північному сході Польщі у полі біля Мілаково у Вармінсько-Мазурському воєводстві впав необізнаний предмет.

Раніше під час атаки на Україну повітряний простір Польщі перетнув невідомий об'єкт. Він рухався на великій швидкості, спостерігали мешканці ґміни Долгобичув на Люблінщині. Мова йде про територію навколо Пшеводува – саме тут рік тому вибухнула ракета, яка прилетіла з території України. Це село розташоване лише за 7 км від кордону з Україною.

Читайте також: Попереду великі випробування, які можуть перерости в трагедію
Теги: Польща міністр Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія почала втручання у вибори США. Стало відомо, які цілі переслідує Кремль
Росія почала втручання у вибори США. Стало відомо, які цілі переслідує Кремль
26 лютого, 22:30
Японія заручиться підтримкою приватного сектору і продовжить «довгострокову підтримку» України
Японія зробила заяву щодо підтримки України
19 лютого, 04:45
Поставлені APC захищають тільки від ручної зброї і підходять для тилових операцій
Німеччина передала Україні непридатні для бою бронемашини за завищеними цінами – Bild
18 лютого, 18:00
Пентагон відповів, чи продовжують США постачати Україні зброю за попередніми контрактами
Пентагон відповів, чи продовжують США постачати Україні зброю за попередніми контрактами
17 лютого, 04:20
Втрати України від блокування кордону поляками можуть сягнути понад 7 млрд грн
Блокада кордону: скільки коштів може втратити Україна
15 лютого, 20:46
У Чорному морі дрони Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков»
Міноборони Британії відреагувало на знищення корабля «Цезар Куніков»
14 лютого, 19:43
Сервіс Starlink дозволяє військовослужбовцям на передовій створювати високосмугові мережі мобільного зв’язку
Чи справді у росіян з'явилися Starlink: розвідка відповіла
10 лютого, 21:15
Путін не вперше звинувачує Польщу в розв'язанні Другої світової війни
Путін звинуватив поляків у нападі на них Гітлера. Міністр Сікорський відповів
9 лютого, 19:12
Фройдінг: «Обидві сторони ведуть інтенсивні дії і подекуди воюють за кожен метр»
Міноборони Німеччини оцінило перспективи ЗСУ на фронті
5 лютого, 14:49

Політика

Падіння невпізнаного об'єкта на території Польщі. Міноборони відреагувало
Падіння невпізнаного об'єкта на території Польщі. Міноборони відреагувало
Верховний суд США дозволив Трампу балотуватися у президенти
Верховний суд США дозволив Трампу балотуватися у президенти
Глава МАГАТЕ зустрінеться з Путіним, щоб обговорити ситуацію на Запорізькій АЕС
Глава МАГАТЕ зустрінеться з Путіним, щоб обговорити ситуацію на Запорізькій АЕС
РФ завозить із Китаю безпілотники і комп'ютерні чіпи: The Wall Street Journal назвала маршрути
РФ завозить із Китаю безпілотники і комп'ютерні чіпи: The Wall Street Journal назвала маршрути
Колишня очільниця МЗС Австрії пояснила, чому вирішила поселитись поближче до Путіна
Колишня очільниця МЗС Австрії пояснила, чому вирішила поселитись поближче до Путіна
Орбан їде на зустріч до Трампа
Орбан їде на зустріч до Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Розвідка розповіла, які козирі має кривавий режим Путіна
56K
Законопроєкт про мобілізацію: нардеп розповів, щодо яких скандальних положень дійшли згоди
48K
У Німеччині співробітник консульства РФ напав на жінку, яка принесла квіти до меморіалу в пам’ять Навального
23K
Загострення на фронті. Сумщина в авральному режимі зводитиме оборонні рубежі
8845
Десантники розбили колону з 14 одиниць ворожої техніки під Білогорівкою
8102
Безпілотник, який перевозив 20 кг вибухівки, упав на «Петербурзький нафтовий термінал»

Новини

«Метінвест» відкрив нову вугільну лаву на Донеччині близько до лінії фронту
Сьогодні, 12:01
В Україну повертаються дощі: прогноз погоди на 4 березня
Сьогодні, 05:20
Всесвітній день інженерії. Які свята відзначаємо 4 березня
Сьогодні, 00:00
Невеликий дощ та до 16° тепла: прогноз синоптиків на початок тижня
Вчора, 16:37
В Уряді сподіваються покращити ситуацію з боргами на балансуючому ринку електроенергії вже навесні
Вчора, 13:52
Хмарно, місцями дощ: прогноз погоди на 3 березня
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua