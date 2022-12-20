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Україна готує офіційні кроки, щоб виключити Росію з Радбезу ООН – Кулеба

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна готує офіційні кроки, щоб виключити Росію з Радбезу ООН – Кулеба
фото з відкритих джерел

Кулеба: «Росія займає місце постійного члена Ради Безпеки ООН без належних юридичних підстав»

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна має намір офіційно довести, що постійне членство Росії у Раді Безпеки ООН незаконне та отримане внаслідок застосування «шахрайської схеми». Про це сказав під час брифінгу.

«Україна готується до офіційних кроків, які доведуть, що РФ незаконно перебуває в Раді Безпеки ООН, і запустять політичний процес, щоб позбавити її цього місця», – сказав Кулеба.

Міністр заявив, що Росія займає місце постійного члена Ради Безпеки ООН без належних юридичних підстав і отримала його 31 рік тому «в результаті, відверто скажемо, шахрайської схеми».

Очільник МЗС виснав, що цей процес не буде простим, проте настав час для відкритої та предметної розмови про «узурпацію Росією місця в Раді Безпеки ООН та Організації Об'єднаних Націй в цілому».

«Міжнародне право, а не інтриги та махінації для задоволення Росії – ось на чому наполягатиме Україна», – додав міністр.

Раніше «Слуга народу» спрогнозував, коли Росію можна буде виключити з ООН.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила заяву щодо нелегітимності перебування російської федерації в Організації Об’єднаних Націй та реформування ООН.

Президент України Володимир Зеленський виступив на екстреному засіданні Радбезу ООН. Він запросив термінове засідання Радбезу ООН через ракетні удари по Україні 23 листопада.

Теги: ООН Україна окупанти росія війна Дмитро Кулеба

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