Україна готує офіційні кроки, щоб виключити Росію з Радбезу ООН – Кулеба

Кулеба: «Росія займає місце постійного члена Ради Безпеки ООН без належних юридичних підстав»

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна має намір офіційно довести, що постійне членство Росії у Раді Безпеки ООН незаконне та отримане внаслідок застосування «шахрайської схеми». Про це сказав під час брифінгу.

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«Україна готується до офіційних кроків, які доведуть, що РФ незаконно перебуває в Раді Безпеки ООН, і запустять політичний процес, щоб позбавити її цього місця», – сказав Кулеба.

Міністр заявив, що Росія займає місце постійного члена Ради Безпеки ООН без належних юридичних підстав і отримала його 31 рік тому «в результаті, відверто скажемо, шахрайської схеми».

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Очільник МЗС виснав, що цей процес не буде простим, проте настав час для відкритої та предметної розмови про «узурпацію Росією місця в Раді Безпеки ООН та Організації Об'єднаних Націй в цілому».

«Міжнародне право, а не інтриги та махінації для задоволення Росії – ось на чому наполягатиме Україна», – додав міністр.

Раніше «Слуга народу» спрогнозував, коли Росію можна буде виключити з ООН.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила заяву щодо нелегітимності перебування російської федерації в Організації Об’єднаних Націй та реформування ООН.

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Президент України Володимир Зеленський виступив на екстреному засіданні Радбезу ООН. Він запросив термінове засідання Радбезу ООН через ракетні удари по Україні 23 листопада.