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Підрив пропагандиста у російському кафе: Путін відреагував

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Підрив пропагандиста у російському кафе: Путін відреагував
Диктатор Путін відреагував на смерть відомого пропагандиста Татарського
фото з відкритих джерел

Диктатор Володимир Путін звинуватив у вибуху в центрі Санкт-Петербурга Україну 

У неділю, 2 квітня, російський пропагандист Владлен Татарський (справжнє ім'я – Максим Фомін) загинув після вибуху в центрі Санкт-Петербурга. Російський диктатор Володимир Путін звинуватив у його смерті «київський режим». Про це повідомляють російські ЗМІ.

Володимир Путін ще вчора дізнався про вибух у центрі Санкт-Петербурга, в якому загинув військор Владлен Татарський, та нагадав про смерть пропагандистки Дар'ї Дугіної

«Росія зіткнулася з київським режимом, який підтримує терористичні дії», – заявив Путін.

Зазначимо, що загиблий пропагандист Владлен Татарський був уродженцем Макіївки на Донеччині, однак у 2014 році під час російського вторгнення на Донбас він втік із в'язниці та приєднався до ворога, зрадивши Україну.

За даними російських ЗМІ, вибух стався в кафе «Стріт-бар», де відбувався «творчий вечір» Татарського. Бомбу на зустріч із «воєнним кореспондентом» пронесла дівчина. Вона сховала її у статуетку та подарувала Татарському.

«Творчий» вечір Татарського
«Творчий» вечір Татарського
фото з відкритих джерел

Пригожин підтвердив, що кафе в Санкт-Петербурзі, у якому стався вибух, раніше належало йому. Він передав заклад пропагандистському руху «Кібер Z фронт».

За попередніми даними, вибухівку начебто пронесла дівчина у статуетці, яку вона подарувала Татарському. Проте у мережі з'явилося відео, де смертельний дарунок пропагандисту вручає чоловік.

Згодом пролунав вибух. Найбільше постраждали гості з перших лав: наразі відомо вже про 32 потерпілих, 10 осіб перебувають у тяжкому стані.

Окрім цього, з'явилась ще одна версія – начебто вибухівку заклали напередодні. Повідомляється, що потужність вибухового пристрою становила понад 200 г тротилу.

Владлен Татарський (справжнє ім'я Максим Фомін) — російський пропагандист, «воєнкор», відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями, родом із Макіївки Донецької області.

Він виправдовував напад Росії на Україну, а також заявляв про те, що Росія «всіх переможе, усіх уб'є, всіх, кого треба, пограбує». Під час відключень світла по всій Україні казав, що «треба продовжувати обстріли», бо «більше вмиратимуть на операційних столах».

Із 2011 року він перебував у в’язниці Горлівки за пограбування, але після російського вторгнення у 2014 році втік і почав воювати у лавах російських бойовиків проти України.

Аби не загинути на фронті, Фомін став «блогером». 2019 року переїхав до Москви. З 2022 року активно включився до антиукраїнської пропаганди. Він також закликав вбивати якнайбільше українців, вчиняти геноцид та насильство. 

Російський найманець, військовий кореспондент Владлен Татарський (Максим Фомін) закликав завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України, зокрема знищувати електростанції, щоб помирало більше українців.

Нагадаємо, що 2 квітня у російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК «Вагнер», пролунав вибух, внаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський.

У мережі також опублікували момент вибуху та фото дівчини, яка нібито подарувала пропагандисту Владлену Татарському статуетку з вибухівкою.

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Теги: росія путін смерть пропагандист

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