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Злякалися погроз? Вірменія зробила нову заяву про ордер на арешт Путіна

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Злякалися погроз? Вірменія зробила нову заяву про ордер на арешт Путіна
фото з відкритих джерел

Віцеспікер парламенту заявив, що Римський статут не вплине на відношення між Росією та Вірменією

Віцеспікер парламенту Вірменії Акоп Аршакян заявив, що у керівної партії немає наміру або бажання арештовувати Путіна. Про це він заявив в інтерв'ю «Арменпресс».

Аршакян заявив, що Вірменія приєдналась до Римського статуту у грудні 2022 року у відповідь на агресію Азербайджану.

За його словами, уряд Вірменії не міг передбачити у грудні 2022 року, коли підписували Римський статут, рішення Міжнародного конституційного суду у березні 2023 року (йдеться про ордер на арешт Путіна – «Главком»)

«Я маю на увазі, рішення Конституційного суду не визнає винним нікого, ні в якому питанні і не вимагає кроків до арешту будь-кого. А уряд Вірменії в грудні 2022 року, звісно, не міг ні вгадати, ні передбачити ймовірність і зміст конкретних рішень Міжнародного кримінального суду в березні», – заявив віцеспікер. 

Акоп Аршакян окремо наголосив на тому, що у керівної партії немає наміру або бажання арештовувати Путіна.

Крім того, віцеспікер парламенту Вірменії заявив, що Вірменія підписала з іншою країною угоду, згідно з якою Римський статут не вплине на наші двосторонні відносини. На його думку, таку угоду можуть підписати і з Росією. 

«Ми підписали з іншою країною угоду, згідно з якою Римський статут не вплине на наші двосторонні відносини. Таке врегулювання може бути і з Росією. Але це всього лише один із варіантів. Є й інші варіанти», – повідомив віцеспікер.

Нагадаємо, що раніше депутат Національних зборів Вірменії від керівної фракції Гагік Мелконян повідомляв про можливий арешт Путіна у разі його приїзду до Вірменії. 

 

Теги: Міжнародний кримінальний суд статут Вірменія партії арешт Римський статут депутат

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