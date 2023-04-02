Злякалися погроз? Вірменія зробила нову заяву про ордер на арешт Путіна

Віцеспікер парламенту заявив, що Римський статут не вплине на відношення між Росією та Вірменією

Віцеспікер парламенту Вірменії Акоп Аршакян заявив, що у керівної партії немає наміру або бажання арештовувати Путіна. Про це він заявив в інтерв'ю «Арменпресс».

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Аршакян заявив, що Вірменія приєдналась до Римського статуту у грудні 2022 року у відповідь на агресію Азербайджану.

За його словами, уряд Вірменії не міг передбачити у грудні 2022 року, коли підписували Римський статут, рішення Міжнародного конституційного суду у березні 2023 року (йдеться про ордер на арешт Путіна – «Главком»)

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«Я маю на увазі, рішення Конституційного суду не визнає винним нікого, ні в якому питанні і не вимагає кроків до арешту будь-кого. А уряд Вірменії в грудні 2022 року, звісно, не міг ні вгадати, ні передбачити ймовірність і зміст конкретних рішень Міжнародного кримінального суду в березні», – заявив віцеспікер.

Акоп Аршакян окремо наголосив на тому, що у керівної партії немає наміру або бажання арештовувати Путіна.

Крім того, віцеспікер парламенту Вірменії заявив, що Вірменія підписала з іншою країною угоду, згідно з якою Римський статут не вплине на наші двосторонні відносини. На його думку, таку угоду можуть підписати і з Росією.

«Ми підписали з іншою країною угоду, згідно з якою Римський статут не вплине на наші двосторонні відносини. Таке врегулювання може бути і з Росією. Але це всього лише один із варіантів. Є й інші варіанти», – повідомив віцеспікер.

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Нагадаємо, що раніше депутат Національних зборів Вірменії від керівної фракції Гагік Мелконян повідомляв про можливий арешт Путіна у разі його приїзду до Вірменії.