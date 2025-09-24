Головна Світ Політика
Голова Асоціації українців Молдови звинуватив президентку Санду у придушенні проєвропейських сил

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Голова Асоціації українців Молдови звинуватив президентку Санду у придушенні проєвропейських сил
Президент Молдови Майя Санду в компанії європейських лідерів в Кишиневі
фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Михайло Багас: У Молдові не існує якоїсь реальної проєвропейської опозиції до нинішньої влади

У Молдові відсутня реальна проєвропейська опозиція. Пропрезидентська партія PAS, яка позиціонує себе як монополіст євроінтеграційних процесів, протягом останніх п’яти років планомірно знищувала своїх колишніх партнерів по прозахідних коаліціях. Про це голова Асоціації українців Молдови Михайло Багас розповів в інтерв’ю «Главкому».

Багас зазначив, що PAS і президентка Мая Санду ведуть передвиборчу кампанію з акцентом на євроінтеграції та обіцяють вступ до ЄС у 2028 році, хоча ця дата вважається «нереальною».

«Провладна PAS, яка заявляє, що є проєвропейською, планомірно протягом останніх п’яти років знищувала всіх своїх колишніх партнерів по проєвропейських коаліціях. Вона є монополістом євроінтеграційних процесів – просто не дає можливості з'явитися іншим політичним структурам. І сьогодні ця партія йде на вибори з одним гаслом – євроінтеграція, про якісь інші аспекти ніхто не говорить. PAS називає себе єдиною партією, яка може привести Молдову в ЄС, причому називаються нереальні дати – 2028 рік. Усі просто посміхаються з цього», – зазначив Багас.

Михайло Багас також розкритикував лідерів Франції, Німеччини та Польщі, які приїжджають до Кишинева, щоб підтримати лише Маю Санду та її партію.

«Буквально минулого тижня до нас знову приїжджали лідери Франції, Німеччини і Польщі. Вони сфотографувалися з Санду, партія якої є членом European Popular Party (Європейської народної партії), не зустрілися ні з ким з опозиції і благополучно поїхали. Тобто зробили Санду такий типовий передвиборчий подарунок. Уся європейська підтримка спрямована лише на одну структуру, а з іншими ніхто не зустрічається, не підтримує фінансово», – заявив Багас.

Наслідком такої монополізації, за його словами, став провал минулорічного референдуму з євроінтеграції: «минулорічний референдум про євроінтеграцію, про який всі вже забули, фактично провалився (прихильників євроінтеграції виявилося лише на 1 % більше, ніж противників: 50,46% проти 49,54%, – «Главком») саме завдяки антирейтингу PAS. Тому що величезна кількість проєвропейськи налаштованих людей голосувала на цьому референдумі проти, аби насолити цій партії.  У Молдові є досить багато проєвропейських партій – і старих, і молодих. Але телебачення фактично є провладним, адмінресурс спрямований на роботу лише для однієї партії. Європейські лідери підтримують лише одну партію. Тож інші не мають можливості розвитку».

Нагадаємо, за словами голови Асоціації українців Молдови Михайла Багаса, кількість українців у Молдові значно скоротилася: з 180 тис. громадян Молдови українського походження, зараз залишилося близько 100 тис. Багас зазначив, що деякі з них могли перестати ідентифікувати себе як українці через «проросійські настрої» та вплив війни.

Михайло Багас підкреслив, що українська діаспора в Молдові, на відміну від діаспор у Канаді чи США, завжди була проросійськи налаштована.

