Масований удар по Києву: як відреагували світові лідери

У ніч проти 28 серпня окупанти атакували Київ безпілотниками та ракетами. Низка світових лідерів відреагували на російський терор. Про це повідомляє «Главком».

Франція

Президент Франції Еммануель Макрон засудив масовану атаку РФ. «629 ракет і дронів за одну ніч на Україну: ось що таке прагнення миру Росії. Терор і варварство. Понад десять загиблих, серед яких є діти. Уражені житлові райони та цивільна інфраструктура. Пошкоджені офіси представництва Європейського Союзу та Британської Ради. Франція найрішучіше засуджує ці безглузді та надзвичайно жорстокі напади. Повна підтримка українського народу, глибоке співчуття всім родинам, які втратили своїх близьких», – йдеться у дописі.

Велика Британія

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив: «Мої думки з усіма, хто постраждав від безглуздих російських ударів по Києву, які пошкодили будівлю Британської Ради. Путін вбиває дітей і цивільних осіб та руйнує надії на мир. Це кровопролиття має припинитися».

Фінляндія

Президент Фінляндії Александр Стубб зауважив, що удари окупантів свідчать, що Росія не має наміру припиняти війну. За його словами, єдине, що розуміє російський диктатор Володимир Путін – це сила.

«Останні удари Росії по цивільних об'єктах у Києві є ще одним прикладом трьох простих фактів: 1. Росія не має наміру закінчувати цю війну. 2. Росія не змінила своєї головної стратегічної мети – знищити незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. 3. Російські удари по цивільних об'єктах є грубим порушенням міжнародного права», – йдеться у повідомленні.

Молдова

Президентка Молдови Майя Санду заявила: «Ще одна ніч жаху в Києві. Російські ракети вбили цивільних, серед яких були й діти. Вчора я чітко сказала: Росія приносить війну і смерть. Сьогодні ми отримали ще одне підтвердження цього. Вільний світ повинен посилити підтримку України і тиснути на Росію, щоб вона погодилася на надійне перемир'я».

Естонія

Президент Естонії Алар Каріс написав: «Насильство проти цивільного населення, особливо дітей, не має виправдання. Висловлюю співчуття тим, хто втратив близьких під час російського авіаудару по Києву».

Німеччина

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що «уночі Росія знову показала своє справжнє обличчя». «Ми рішуче засуджуємо жорстокі напади на цивільне населення. Те, що тепер у приціл потрапило і представництво ЄС, свідчить про зростаючу безпринципність російського режиму», – додав він.

Італія

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні наголосила: «Інтенсивні атаки цієї ночі на Київ показують, хто стоїть на боці миру, а хто не має наміру вірити в переговори. Наші думки з українським народом, цивільним населенням, родичами беззахисних жертв, серед яких є й діти, безглуздих російських атак».

Литва

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що вражений ударом РФ по Києву. «Терор Росії не зламає нас. Ми твердо стоїмо на боці України та її народу», – сказав він.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що російський удар забрав життя 18 людей.

Як відомо, у результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс «Української правди» та редакція «Радіо Свобода».

«Главком» вже повідомляв, що через російську атаку постраждав столичний бізнес. Кондитерська Honey на Жилянській, якій ще навіть не виповнилось року, майже повністю зруйнована через удар росіян у ніч на 28 серпня.

Зауважимо, що завтра, 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня. «У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи», – зазначив Кличко.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.