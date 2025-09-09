Головна Світ Політика
Правляча партія Норвегії виграла парламентські вибори

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Правляча партія Норвегії виграла парламентські вибори
Партія на чолі з прем’єр-міністром Йонасом Гар Стьоре залишається найбільшою політичною силою країни
фото: Stenbocki maja

Лейбористи отримали 89 місць у парламенті, тоді як опозиційний блок правих – 80

Лейбористська партія Норвегії здобула перемогу на парламентських виборах і зберегла владну позицію ще на чотири роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NRK.

Після підрахунку близько 99% голосів лейбористи отримали 89 місць у парламенті, тоді як опозиційний блок правих – 80 місць. Для формування більшості потрібно щонайменше 85 мандатів.

Партія на чолі з прем’єр-міністром Йонасом Гар Стьоре залишається найбільшою політичною силою країни. Партія прогресу продемонструвала помітне зростання підтримки та за попередніми підрахунками майже подвоїла своє представництво в парламенті. Консервативна партія зазнала одного з найгірших результатів за останні два десятиліття.

Ключовими темами кампанії стали вартість життя, оподаткування багатства, перспективи інвестицій нафтового фонду в Ізраїль та роль зовнішніх відносин з США. Попри початкову критику, 65-річний Стьоре, який очолює уряд з 2021 року, швидше за все, залишиться прем’єр-міністром. Аналітики також відзначають вплив Єнса Столтенберга, колишнього генсека НАТО та чинного міністра фінансів, який значно зміцнив позиції Лейбористів.

Лідерка Консервативної партії Ерна Солберґ вже прийняла поразку, тоді як голова Партії прогресу Сільві Лістґауг привітала Стьоре з перемогою, зазначивши, що її партія «все одно має підстави відчувати себе переможцями». Попри зростання популярності правопопулістських сил, ці результати залишають Норвегію винятком на тлі сусідніх скандинавських країн – Швеції та Фінляндії, де уряду домінують правоцентристські коаліції.

Як відомо, громадяни Норвегії у неділю, 7 вересня, розпочали голосувати на парламентських виборах. Останні соцопитування показували незначну перевагу Лейбористської партії та її союзників – близько 88 мандатів проти 81 у правого блоку.

Теги: Норвегія вибори

