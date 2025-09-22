Головна Світ Політика
Вибори в Молдові. Голова Асоціації українців розповів про вплив свого приятеля, пропутінського олігарха Шора

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
ЦВК Молдови не ухвалила заявку на реєстрацію проросійського політичного блоку «Перемога» для участі в парламентських виборах
фото з відкритих джерел

Михайло Багас: Звісно, його вплив на цих виборах немалий

Олігарх-втікач Ілан Шор має значний вплив на парламентські вибори в Молдові, які відбудуться 28 вересня. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів глава Асоціації українців Молдови Împreună («Разом») громадський активіст Михайло Багас.

За словами Багаса, Шора не потрібно пов’язувати з «Патріотичним блоком», який підтримує Москва. Олігарх, який засуджений у Молдові до 15 років в'язниці за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей в особливо великих розмірах, має електорат, який його стабільно підтримує.

«Але не треба однозначно пов’язувати Шора з тим же «Патріотичним блоком» – не впевнений, що вони з тим же Додоном спілкуються і підтримують один одного. У Шора є електорат, який його підтримує і без всяких грошей. Офіційно всі його партії не допустили до виборів, але його прихильники нікуди ж не поділися. Взагалі у Шора з Санду – така унікальна «колаборація»: коли в тебе нема ворога – ти його створюєш. От і у Санду є ворог в особі Шора, якого ти можеш використовувати без кінця та говорити про його мегавплив», – каже він.

Глава Асоціації українців Молдови зізнався, що рідко спілкується з Шором, з яким вони є давніми приятелями. Ба більше він наголосив, що немає з ним ні бізнес-планів, ні політичних планів, оскільки вони люди різних політичних поглядів.

Як зазначив Багас, у Шора не було інших варіантів, окрім того, як співпрацювати з Росією. «У Молдові його постійно звинувачують в тому, що він нібито вкрав мільярд. Він одружений на російській співачці. Європейці з ним не спілкуються, чим автоматично підштовхують його до іншого напрямку», – пояснив він.

Водночас Багас стверджує, що олігарх досі дивиться в бік Молдови. «Притому, що за пару днів провертає через свої компанії бюджет країни. Але я не бачу з його боку того глибокого інтересу, який йому намагаються без кінця приписувати», – каже він.

Як відомо, на початку виборчої кампанії був створений  блок «Побєда» молдовського олігарха-утікача Ілона Шора. «Шорівці», що відкрито підтримують політику російського диктатора Володимира Путіна, навіть проводили свій з'їзд у Москві та починали збір підписів «за союз с Росією». Але в липні Центрвиборчком зняв «Побєду» з гонки. Проте олігарх продовжує перебувати в російському пропагандистському дискурсі: наприклад, бере участь у відеоконференціях з Путіним, де розповідає про спільні проєкти з Росією.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду заявила, що РФ розширила своє втручання у парламентські вибори в країні, заплановані на 28 вересня, охопивши виборців, які проживають за кордоном.

До слова, у Молдові sim-картки для мобільних телефонів можна буде придбати лише за документом, що посвідчує особу.

Теги: Ілан Шор Молдова Михайло Багас вибори

