«За проїзд передаємо»: українці відреагували на поїздку Зеленського в автобусі (фото)

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Зеленського помітили в автобусі
фото: Iegor Shumikhin/Facebook

Президент України був присутній на офіційній церемонії відкриття Національного військового меморіального кладовища

Президент України Володимир Зеленський разом із міністеркою у справах ветеранів Наталією Калмиковою 29 серпня здійснили поїздку автобусом із Києва до села Мархалівка Київської області. Саме там відбулася офіційна церемонія відкриття Національного військового меморіального кладовища, повідомляє «Главком».

Кореспондент Interfax-Україна Iegor Shumikhin виклав власне фото, де Зеленський заходить в автобус із підписом «Уявіть ситуацію: ви їдете собі в автобусі, і тут заходить він! Ваші дії?».

фото: Iegor Shumikhin

У коментарях користувачі мережі розповідали про свої варіанти. Зокрема, пропонували варіант попросити за проїзд та запитали б, коли вибори.  

фото: Скриншот
фото: Скриншот

Під час поїздки Зеленський і Кламикова слухали екскурсію, яку проводив спікер Міністерства у справах ветеранів Геннадій Попенко. Екскурсія стосувалась особливостей та нових українських традицій створення військового меморіального кладовища.

фото: Оbozrevatel
фото: Оbozrevatel

Нагадаємо, у День пам’яті захисників України відбулося офіційне відкриття Національного військового меморіального кладовища. Відкриття відбулося за участі президента Володимира Зеленського.

На території меморіалу відбулося поховання перших п’яти невідомих захисників. Над трунами прозвучали молитви капеланів різних конфесій.

