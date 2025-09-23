Головна Світ Політика
Українська діаспора – проросійська? Як голосуватимуть українці на виборах в Молдові: прогноз експерта

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
В Молдові немає регіонів, де українці проживали б на 100% компактно, що ускладнює визначення, як саме вони голосували
колаж: glavcom.ua

Михайло Багас: Дехто, мабуть, припинив себе ідентифікувати як українець

За словами голови Асоціації українців Молдови Михайла Багаса, кількість українців у Молдові значно скоротилася: з 180 тис. громадян Молдови українського походження, зараз залишилося близько 100 тис. Багас зазначив, що деякі з них могли перестати ідентифікувати себе як українці через «проросійські настрої» та вплив війни. Про це Михайло Багас розповів в інтерв’ю «Главкому».

Михайло Багас підкреслив, що українська діаспора в Молдові, на відміну від діаспор у Канаді чи США, завжди була проросійськи налаштована.

«Це пов’язано з різними причинами. Можливо, хтось вважає, що зараз краще сказати, що він молдаванин. А хтось – що краще сказати, що він вважає себе росіянином. Звісно, це пов’язано з війною. На жаль, українська діаспора в Молдові – це не українська діаспора десь у Канаді чи в США. І українська діаспора в Молдові завжди була дуже проросійськи налаштована. А сама Україна ніколи не мала великого бажання і прагнення працювати з діаспорою навіть у кращі роки. Ми завжди були тут залишені самі по собі. Ось у мене є суди з Додоном через його підтримку війни, і мені ніхто з України не пропонував допомогу в цьому», – розповів Михайло Багас.

На думку Багаса, політичні симпатії українців у Молдові загалом відповідають настроям молдовського суспільства: «Рівно так само, як усе молдавське населення. Ми ще не бачили регіональних розрізів, але знаємо, що зона відносно компактного проживання українців у Молдові – це північні регіони. І, на жаль, ці регіони завжди були проросійськи налаштовані. Вони це мотивували різними моментами – в тому числі, й економічними, бо там величезна кількість фермерських господарств, які працювали з російськими регіонами. Плюс на настрої там вплинули закриття українських шкіл, відсутність підтримки з боку України, відсутність українського інформаційного поля. Велика частина народу там використовують супутник, щоб дивитися російські телеканали».

Він зазначив, що в Молдові немає регіонів, де українці проживали б на 100% компактно, що ускладнює визначення, як саме вони голосували.

Нагадаємо, 28 вересня у Молдові відбудуться парламентські вибори, на яких знову вимальовується чіткий водорозділ між проєвропейськими та проросійськими силами. Серед тих, хто гарантовано проходять до майбутнього парламенту, вектор на Європу уособлює провладна партія PAS («Дія і солідарність»). Її неформальним лідером є нинішня президентка Молдови Майя Санду, яка веде країну до Євросоюзу. Вона є одним з головних ворогів за версією російської пропаганди.

Москва у свою чергу підтримує «Патріотичний блок» на чолі з експрезидентом Ігорем Додоном. На початку кампанії був створений ще один прокремлівський проєкт – блок «Побєда» молдовського олігарха-утікача Ілона Шора. Він засуджений у Молдові до 15 років в'язниці за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей в особливо великих розмірах.

