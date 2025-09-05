Головна Світ Політика
search button user button menu button

Перед муніципальними виборами у Німеччині померли 16 кандидатів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Перед муніципальними виборами у Німеччині померли 16 кандидатів
Низка політиків у Німеччині померли перед виборами
фото: picture alliance/Goldmann

Місцеві вибори у Північному Рейні-Вестфалії відзначились смертями політиків

У німецькій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія 16 кандидатів від різних партій померли незадовго до муніципальних виборів. Поліція підтвердила, що всі смерті мають природний характер, спростувавши конспірологічні теорії про нібито цілеспрямоване усунення політиків. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

«Перші смерті місцевих політиків викликали загальнонаціональний резонанс і спровокували деякі дивні теорії змови в Інтернеті. Спочатку говорили про смерть чотирьох, пізніше семи політиків «Альтернатива для Німеччини». Однак розслідування показало, що вони померли від природних причин. Проте пізніше виявилось що смертей суттєво більше», – йдеться у статті. 

Згідно з інформацією регіональної виборчої комісії, семеро з померлих представляли партію «Альтернатива для Німеччини» (AfD), інші – СДПН, «Зелених» , Партії захисту тварин та інші. Випадки сталися у 14 різних муніципалітетах.

Раніше видання Neue Osnabrücker Zeitung повідомляло про смерть чотирьох кандидатів від АдН, що викликало чутки про можливу причетність влади. Однак офіційний представник виборчої системи Моніка Віссманн зазначила, що«статистика смертності серед кандидатів не перевищує середні показники для цієї вікової групи».

Партія «Альтернатива для Німеччини» неодноразово піддавалася критиці за свою проросійську позицію та критику офіційного курсу Берліна. 

Нагадаємо, уряд Німеччини опублікував підсумкову заяву про участь канцлера Фрірдіха Мерца на зустрічі «коаліції охочих», яка відбулась 4 вересня у Парижі. У заяві зазначається, що Німеччина сфокусується на фінансуванні, озброєнні та навчанні Збройних сил України

Читайте також:

Теги: Німеччина вибори партії смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Європі бум на психоделічні препарати на основі псилоцибіну
Німеччина дозволить пацієнтам із депресією лікуватись психоделічними препаратами
6 серпня, 10:05
РФ вбила сімʼю у Харкові
Трагедія в Харкові: РФ вбила три покоління однієї родини, стали відомі подробиці
20 серпня, 11:25
Ларс Клінгбайль: «Я шукаю шляхи, як Німеччина може найкраще підтримати Україну в можливому мирному процесі»
Міністр фінансів Німеччини прибув до Києва
25 серпня, 09:15
Художник народився у 1935 році, в місті Улан-Уде, Бурят-Монгольська АРСР
Пішов з життя автор «Острова скарбів», Народний художник України Радна Сахалтуєв
1 вересня, 15:48
Підозрюваного у вбивстві українки Декарлоса Брауна затримали одразу після прибуття поліції
У США вбито 23-річну українку, яка втекла від війни
26 серпня, 15:29
Зеленського помітили в автобусі
«За проїзд передаємо»: українці відреагували на поїздку Зеленського в автобусі (фото)
29 серпня, 16:22
Правоохоронці продовжують розслідувати обставини події
Поліція на Київщині розслідує смерть немовляти: під підозрою лікарі
29 серпня, 17:36
Марина Гришко загинула через удар по житловому будинку в Дарницькому районі столиці
Російський удар по Києву: загинула 17-річна Марина Гришко (фото)
28 серпня, 19:30
Співробітники проводили роботи з розмінування місцевості, коли по них вдарила ракета РФ
Ракетний удар по Чернігівщині: Данська рада з питань біженців підтвердила загибель своїх працівників
Сьогодні, 00:08

Політика

Перед муніципальними виборами у Німеччині померли 16 кандидатів
Перед муніципальними виборами у Німеччині померли 16 кандидатів
Білорусь звинуватила поляка у шпигунстві за військовими навчаннями: реакція Туска
Білорусь звинуватила поляка у шпигунстві за військовими навчаннями: реакція Туска
Трамп заявив, що «втратив» Росію та Індію через Сі Цзіньпіна
Трамп заявив, що «втратив» Росію та Індію через Сі Цзіньпіна
США можуть обмежити поїздки та покупки делегації Ірану в Нью-Йорку
США можуть обмежити поїздки та покупки делегації Ірану в Нью-Йорку
Пентагон припиняє фінансувати армії країн на кордоні з Росією
Пентагон припиняє фінансувати армії країн на кордоні з Росією
Мерц визнав: Європа не має достатнього впливу, щоб зупинити війну в Україні
Мерц визнав: Європа не має достатнього впливу, щоб зупинити війну в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2025
5016
Синоптики повідомили, коли в Україну прийдуть перші заморозки
4867
Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки
2092
Втрати ворога станом на 5 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
1839
Пастка для України. Путін знову згадав про Запорізьку АЕС

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
Вчора, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua