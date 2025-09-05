Місцеві вибори у Північному Рейні-Вестфалії відзначились смертями політиків

У німецькій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія 16 кандидатів від різних партій померли незадовго до муніципальних виборів. Поліція підтвердила, що всі смерті мають природний характер, спростувавши конспірологічні теорії про нібито цілеспрямоване усунення політиків. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

«Перші смерті місцевих політиків викликали загальнонаціональний резонанс і спровокували деякі дивні теорії змови в Інтернеті. Спочатку говорили про смерть чотирьох, пізніше семи політиків «Альтернатива для Німеччини». Однак розслідування показало, що вони померли від природних причин. Проте пізніше виявилось що смертей суттєво більше», – йдеться у статті.

Згідно з інформацією регіональної виборчої комісії, семеро з померлих представляли партію «Альтернатива для Німеччини» (AfD), інші – СДПН, «Зелених» , Партії захисту тварин та інші. Випадки сталися у 14 різних муніципалітетах.

Раніше видання Neue Osnabrücker Zeitung повідомляло про смерть чотирьох кандидатів від АдН, що викликало чутки про можливу причетність влади. Однак офіційний представник виборчої системи Моніка Віссманн зазначила, що«статистика смертності серед кандидатів не перевищує середні показники для цієї вікової групи».

Партія «Альтернатива для Німеччини» неодноразово піддавалася критиці за свою проросійську позицію та критику офіційного курсу Берліна.

