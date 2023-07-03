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Глава мінфіну США їде до Китаю з важливими меседжами

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Глава мінфіну США їде до Китаю з важливими меседжами
Джанет Єллен 6-9 липня відвідає Пекін
фото з відкритих джерел

Новий закон Китаю про шпигунство викликає занепокоєння у Вашингтоні

Міністр фінансів США Джанет Єллен 6-9 липня відвідає Пекін, де обговорить широке коло питань, зокрема новий закон Китаю про шпигунство, який викликає занепокоєння у Вашингтоні. Про це повідомляє Reuters.

Довгоочікувана поїздка Єллен розглядається в руслі зусиль президента Байдена, спрямованих на поглиблення зв'язків між двома найбільшими економіками світу, стабілізацію відносин і мінімізацію ризиків від помилок у разі виникнення розбіжностей.

Глава мінфіну США планує донести новій економічній команді Китаю позицію США щодо захисту прав людини та інтересів нацбезпеки шляхом цілеспрямованих заходів проти Пекіна. Але водночас сподівається на співпрацю в розв’язанні нагальних проблем, таких як зміна клімату та боргова криза, з якою стикається багато країн.

Реалізація нового закону Китаю про національну безпеку і шпигунство може мати негативні наслідки для іноземних компаній, зокрема й американських. Їх можуть звинуватити у «шпигунській діяльності».

Очікується, що делегація США підтвердить занепокоєння порушеннями прав людини щодо мусульманської меншини уйгурів. На переговорах також ітиметься про нещодавнє рішення Китаю заборонити продаж у країні американських мікросхем Micron Technology, а також про кроки Пекіна проти іноземних аудиторських та консалтингових фірм.

Хоча великих проривів від візиту не очікується, у міністерстві фінансів сподіваються на конструктивні переговори й розбудову довгострокових каналів зв'язку з новою економічною командою Китаю, в тому числі на урядовому рівні, повідомляє Reuters.

Як повідомлялося, директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що відмова США від економічних відносин з Китаєм була б нерозважливим кроком з огляду на глибоку взаємозалежність двох країн, водночас Штатам слід диверсифікувати ланцюжки постачань.

Теги: США Китай шпигун

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