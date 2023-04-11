Коштів донорів вистачить Україні до кінця року – Мінфін США

За оцінками МВФ, якщо війна Росії проти України завершиться до середини 2024 року, потреба України у зовнішньому фінансуванні складатиме $115 млрд.

Коштів, які надають ЄС, США та інші міжнародні донори, достатньо для того, щоб забезпечити потреби України до кінця року.

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Про це заявила міністр фінансів США Дженет Єллен у зверненні до учасників весняних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку, повідомляє Голос Америки.

За оцінками МВФ, якщо війна Росії проти України завершиться до середини 2024 року, потреба України у зовнішньому фінансуванні складатиме $115 млрд.

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Однак, якщо війна триватиме до кінця 2025 року – потреба зросте до $140 млрд., сказав посадовець МВФ Гевін Грей перед засіданням.

Якщо війна триватиме далі, заявила Єллен, США співпрацюватимуть з партнерами, щоб надати те, чого потребує Україна.

«Я переконана, що існує потужна двопартійна підтримка. Це стосується і наших партнерів», – наголосила очільниця Мінфіну.

Довгострокову допомогу Україні донори координуватимуть через окрему платформу, каже Єллен.

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«На додаток до цього, ми надали кошти на нагальну відбудову, на пріоритетні потреби України, наприклад енергомережу», – додала вона.

Вартість повоєнної відбудови України Світовий банк оцінює на рівні $411 млрд.

Посадовиця привітала схвалення програми МВФ, яка стала "важливим сигналом про широку міжнародну готовність підтримувати Україну".

«Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно», – підсумувала очільниця Мінфіну США.

Нагадаємо, після отримання першого траншу від МВФ на $2,7 млрд міжнародні резерви НБУ зросли до $31,8 млрд. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років (з листопада 2011 року).